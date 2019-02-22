Samanyolu Haber /Dünya / Rusya: ABD, Venezuela sınırına asker gönderiyor /22 Şubat 2019 15:25

Rusya: ABD, Venezuela sınırına asker gönderiyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin yarın Venezuela sınırına Özel Kuvvetler birlikleri ve silah gönderdiğini söyledi.

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Haftalık basın toplantısında Venezuela muhalefetiyle ABD'nin yarın gerçekleştireceği insani yardım kampanyası hakkında konuşan Zaharova, "Venezuela'daki gelişmelerde kritik bir noktaya gelindi, bunu herkes anlıyor. 23 Şubat'ta büyük ve tehlikeli bir provokasyon planlanıyor. Sözde insani yardım konvoyunun Washington'un yönetiminde Venezuela sınırını geçmesi üzerine kurulu bu provokasyon, karşıt gruplar arasında çatışmalara yol açmaya gebe. Bu, ülkenin meşru liderini koltuktan indirmeye dönük güç kullanımı için elverişli bir bahane de oluşturuyor" dedi.

Zaharova, 'provokasyonun' ABD tarafından hazırlandığını ve tüm sürecin 'savaş bilimi' kurallarına göre yürütüldüğünü öne sürdü
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