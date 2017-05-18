Samanyolu Haber /Gündem / Rusya , ABD başkanlık seçimlerine müdahale etti mi? /18 Mayıs 2017 10:32

Rusya , ABD başkanlık seçimlerine müdahale etti mi?

ABD'de eski FBI Başkanı Robert Mueller, Rusya'nın başkanlık seçimlerine müdahalesi iddialarıyla ilgili soruşturmanın başına getirildi.

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Adalet Bakanı Başkan Yardımcısı Rod Rosenstein, denetlemek için soruşturmaya alan dışından birinin getirilmesinin 'kamunun yararına olduğunu' söyledi.

Devlet Başkanı Donald Trump'ın FBI Başkanı James Comey'yi görevden alması ardından soruşturmaya bir özel savcının atanması yönündeki çağrılar artmıştı.

Atama kararı hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat politikacılar tarafından olumlu karşılandı.

FBI soruşturması, Trump'ın kampanya ekibiyle Rusya arasındaki olası bağlantıların araştırılmasını da içeriyor.

'Yeni bir safhaya geçildi'

BBC'nin Washington'daki muhabiri Anthony Zurcher, atamayla ilgili, "Rusya hikayesi şimdi yeni ve daha ciddi bir safhaya giriyor" yorumunu yaptı.
Zurcher, Mueller'ın Washington'da iyi bir itibarı bulunduğunun altını çizdi.

BBC muhabiri, eski FBI şefinin teknik olarak Adalet Bakanlığı'na bağlı bulunacak ve Trump'a bilgi vermek durumunda olmakla birlikte, Trump tarafından sindirilmesinin zor olacağını belirtti.
James Comey, geçtiğimiz hafta Trump tarafından görevden alınmıştı.

New York Times gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın, görevden aldığı eski FBI başkanı James Comey'den, eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn'in Rusya'yla bağlantılarına ilişkin ilgili yürütülen soruşturmayı kapatmasını istediğini iddia etmişti.

Beyaz Saray ise bu iddiayı kabul etmemişti.

Michael Flynn ise, göreve gelmeden önce Rus yetkililerle görüştüğü iddialarının ardından gelen baskılar üzerine Şubat ayında istifa etmişti.
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