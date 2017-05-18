Rusya , ABD başkanlık seçimlerine müdahale etti mi?

Adalet Bakanı Başkan Yardımcısı Rod Rosenstein, denetlemek için soruşturmaya alan dışından birinin getirilmesinin 'kamunun yararına olduğunu' söyledi.



Devlet Başkanı Donald Trump'ın FBI Başkanı James Comey'yi görevden alması ardından soruşturmaya bir özel savcının atanması yönündeki çağrılar artmıştı.





Atama kararı hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat politikacılar tarafından olumlu karşılandı.





FBI soruşturması, Trump'ın kampanya ekibiyle Rusya arasındaki olası bağlantıların araştırılmasını da içeriyor.







'Yeni bir safhaya geçildi'





BBC'nin Washington'daki muhabiri Anthony Zurcher, atamayla ilgili, "Rusya hikayesi şimdi yeni ve daha ciddi bir safhaya giriyor" yorumunu yaptı.

Zurcher, Mueller'ın Washington'da iyi bir itibarı bulunduğunun altını çizdi.