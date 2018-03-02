Samanyolu Haber /Dünya / Rusya AB Konseyi'nden atılmayı göze aldı, AİHM'den çıkıyor /02 Mart 2018 00:18

Rusya AB Konseyi'nden atılmayı göze aldı, AİHM'den çıkıyor

Rus hükümetinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden çıkmayı ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ile işbirliğine son vermeyi planladığı belirtildi. Bu kararın, Rusya'nın Avrupa Konseyi üyeliğinin sona ermesiyle sonuçlanacağı vurgulandı.

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Sputnik'e konuşan Rus hükümet kaynakları, kararlarının birçoğunun Rusya aleyhine olması nedeniyle AİHM'den çıkmayı düşündüklerini ifade etti.

EL KOYMA VE HUKUKSUZ İŞLEMLERE GELEN AİHM CEZALARI TETİKLEDİ

Mala el koyma (özellikle Khodarkovsky kararı) ve hukuksuz tutuklamalar sebebiyle ağır AİHM cezaları kesilen Rusya'nın kararı demokrasiden uzaklaşarak otoriter yönetimi ve baskıyı artırma anlamına geliyor

RUSLARDAN 'RUSYA'NIN ARGÜMANLARI GÖZ ÖNÜNE ALINMIYOR' İDDİASI

"Rusya'yla ilgili şikayetler ele alınırken AİHM'in izlediği tutum giderek daha da siyasileşiyor'' iddiasında bulunan Rus makamları kendilerine çifte standart uygulandığını öne sürdü.

Kaynaklar, Rusya yönetiminin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden çekilmeyi, bunun sonucu olarak da AİHM'in yargı alanından çıkmayı ve Avrupa Konseyi üyeliğini sonlandırmayı gözden geçirdiğini vurguladı.

AKPM, 2014 yılında Kırım'ın Rusya topraklarına dahil olmasının ardından Rus heyetine yaptırım kararı almış ve meclisteki Rus parlamenterlerin oy kullanma ve yasama organlarındaki çalışmalara katılma haklarını elinden almıştı.

Bunun üzerine, 2015 yılında Rusya, Rus heyetinin tüm hakları iade edilene kadar AKPM'den çekildiğini duyurmuştu.

Ayıca Rusya, Haziran 2017'de AKPM'ye aidat ödememe kararı almıştı.
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