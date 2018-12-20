Samanyolu Haber /Gündem / Rusya 7.4'le sallandı... Tsunami uyarısı yapıldı /20 Aralık 2018 21:02

Rusya 7.4'le sallandı... Tsunami uyarısı yapıldı

Rusya’nın doğusunda yer alan Kamçatka Yarımadası’nda 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Meydana gelen felaket nedeniyle bölgede Tsunami uyarısı yapıldı.

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Rusya’nın doğusunda, Büyük Okyanus'ta Ohotsk Denizi ile Bering Denizi arasında yer alan Kamçatka Yarımadası’nda 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan felaket sonrası bölgede Tsunami oluşabileceği yönünde uyarıda bulunuldu.
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