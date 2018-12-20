Samanyolu Haber
Rusya 7.4'le sallandı... Tsunami uyarısı yapıldı
ARA
SON DAKİKA
GÜNDEM
SPOR
EKONOMİ
TEKNOLOJİ
WEB TV
FOTO GALERİ
YAZARLAR
NEVBAHAR
DÜNYA
CANLI MAÇ ANLATIMI
EĞİTİM
HAVA DURUMU
EMLAK
NAMAZ VAKİTLERİ
MEDYA
RÜYA TABİRLERİ
POLİTİKA
SEÇİM SONUÇLARI
OYUN
YEREL HABERLER
BİLGİ
KÜLTÜR - SANAT
TEKNOLOJİ
CANLI YAYIN
Samanyolu Haber
/
Gündem
/
Rusya 7.4'le sallandı... Tsunami uyarısı yapıldı
/
20 Aralık 2018 21:02
Rusya 7.4'le sallandı... Tsunami uyarısı yapıldı
Rusya’nın doğusunda yer alan Kamçatka Yarımadası’nda 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Meydana gelen felaket nedeniyle bölgede Tsunami uyarısı yapıldı.
SHABER3.COM
Rusya’nın doğusunda, Büyük Okyanus'ta Ohotsk Denizi ile Bering Denizi arasında yer alan Kamçatka Yarımadası’nda 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan felaket sonrası bölgede Tsunami oluşabileceği yönünde uyarıda bulunuldu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber
Rusya 7.4'le sallandı... Tsunami uyarısı yapıldı
Sonraki Haber >>
Bir protakal protestosu daha... Ağaç altında toplanıp portakal yediler
İzmir'de bir grup AKP'li, Fatih Portakal'ı protesto etmek için bir portakal ağacının altında toplanarak,...
Erdoğan'ın danışmanı: Türkiye'de tutuklu gazeteci yok
BBC'de yayımlanan HARDTalk programına konuk olan Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur...
Hidayet Karaca'nın tutuklanışının 4. yıldönümü... Dumanlı anlattı
2014'te 17 Aralık operasyonunun yıldönümünde gazeteci Hidayet Karaca ile birlikte gözaltına alınan...
Pasaport, kimlik ve ehliyete bir günde 132 bin başvuru
İçişleri Bakanlığı dün 132 bin 674 vatandaşın pasaport, kimlik ve ehliyet başvurusunda bulunarak,...
Çiftlik paralarını KKTC üzerinden kaçırmış
Binlerce kişinin milyonlarca lira dolandırıldığı Çiftlik Bank olayında KKTC’de de bir soruşturma...
Erdoğan'a yeni saray için Okluk Koyu'nda arazi kamulaştırması... Vatandaş tepkili
Gökova Körfezi’ne yapılan Cumhurbaşkanlığı yazlık konutu nedeniyle bölge sakinlerinin arazileri...
Almanya’da şok ... Tam 14 havalimanı alarm verildi... ...
Almanya’nın Stuttgart Havalimanı’nda kimliği belirsiz kişilerin havaalanı akışını gizli...
Milli Piyango çekilişinde tartışma başlatan görüntü
Yılbaşı öncesi binlerce Milli Piyango bileti satılırken, çekiliş öncesi şaibe iddiaları kamuoyunda...
Binali Yıldırım aday olmadan seçim yatırımlarına başladı
Meclis Başkanı Binali Yıldırım, köprü geçiş cezalarının affedileceğini paralarının iade...
3 Ferrari’ye çarpan yoksul garsonun tamir masrafları için yardım kampanyası
Tayvan'da sabaha karşı işten dönerken, arabasıyla 3 Ferrari'ye çarpan bir garsonun 390 bin dolarlık...
22 büyükelçi merkeze çekildi, 25 büyükelçi atandı
Resmi Gazete'de yayımlanan 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 25 ülkeye büyükelçi atandı....
İfade için adliyeye gitti, gözaltına alındı
Yazar İhsan Eliaçık, hakkındaki bir soruşturmada ifade vermek için İstanbul Adliyesine gitti ama...
Tweet
Bir protakal protestosu daha... Ağaç altında toplanıp portakal yediler
Milli Piyango çekilişinde tartışma başlatan görüntü
Çoğu Müslümanlar bu konuda sınıfta kaldılar!
Elektrikli otomobili benzinle doldurmaya çalışan sürücü
Hidayet Karaca'nın tutuklanışının 4. yıldönümü... Dumanlı anlattı
Erdoğan'ın danışmanı: Türkiye'de tutuklu gazeteci yok
Fabrikanın çatısı çöktü
Eski Başbakan'ın korumaları kameramanı dövdü
Çantası uçağa alınmayan yolcu havaalanını birine kattı
Otoparkta tartıştığı adamı ezmeye çalıştı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
'Yerli ve milli' olarak duyurulan helikopterin motoru ABD'den geliyormuş
Seni kim ihbar etti?
Türkiye bir gecede nasıl 'Asya Kaplanı' yapıldı?
Telefon rehberindeki isimleri nasıl tutuklama listesine dönüştürdüler
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil
Sitene Ekle
RSS Sayfaları
Bize Ulaşın
23:24:45