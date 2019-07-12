Samanyolu Haber /Gündem / Rusya 20 ton nektarini Türkiye’ye iade etti: Sebep ise sinek... /12 Temmuz 2019 22:12

Rusya 20 ton nektarini Türkiye’ye iade etti: Sebep ise sinek...

Rusya tarım ürünleri denetim ajansı Rosselhoznadzor, zararlı böcek türü taşıdığı tespit edilen yaklaşık 20 ton nektarini Türkiye’ye iade edildiğini belirtti.

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Rusya, zararlı böcek türü taşıdığı tespit edilen yaklaşık 20 ton nektarini Türkiye’ye iade edildiğini açıkladı. Sputnik'in aktardığı habere göre, Rosselhoznadzor’dan yapılan açıklamada, Bryansk bölgesinin Noviye Yurkoviçi gümrük kapısında incelenen 19.75 ton nektarinde Akdeniz meyve sineğine rastlandığı ifade edildi.

Meyvenin Moskova’ya gittiği belirtilen açıklamada, “Söz konusu üründe karantinaya tabi zararlı böceğin canlı kurtçukları tespit edildi. Bryansk Bölgelerarası Veterinerlik Laboratuvarı tarafından gerçekleştirilen incelemeler, meyvenin Akdeniz meyve sineğini (Ceratitis capitata (Wied.)) taşıdığını ortaya çıkardı” dendi.

Nektarinlerin Türkiye’ye iade edildiği kaydedildi.
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