Rüşvetle Hizmet Okulları'nı kapatan Gambiya'lıya tecavüz davası

Eski Gambiya güzellik kraliçesi, eski devlet başkanı Yahya Jammeh'in devlet başkanlığı görevindeyken tecavüzüne uğradığını açıkladı. Jammeh'in kadınlara sistematik taciziyle ilgili soruşturmaya katkıda bulunan 23 yaşındaki kadın, en üst düzey tacizi ortaya çıkararak, hayatın her düzeyinde saldırıya uğrayan tüm kadınlara yardım etmek istediğini belirtti.







İnsan Hakları İzleme (HRW) ve Trial International isimli örgütlerin eski Gambiya Devlet Başkanı Yahya Jammeh'in kadınlara yönelik sistematik cinsel saldırılarıyla ilgili soruşturmasına bilgi veren eski güzellik kraliçesi Fatou 'Toufah' Jallow, Jammeh'in görev başındayken tecavüzüne uğradığını açıkladı. İnsan hakları örgütlerinin konuyla ilgili raporunda ifadesi yer alan Toufah Jallow, ergen yaşlardayken, Ramazan arifesinde düzenlenen bir etkinlikte Jammeh'in kendisine tecavüz ettiğini söyledi.





Raporda iki kadının daha Jammeh'i cinsel saldırı ve tecavüzle suçlayan ifadeleri yer alıyor. Gambiyalı eski sekiz yetkili de bu olaylarla ilgili doğrudan bilgileri olduğunu bildirdi. Raporda gerçek adının açıklanmasına sadece Toufah Jallow izin verdi.





Darbeyle ele geçirdiği yönetimden 22 yıl sonra seçimi kaybettiğini kabul etmeyen ve bu arada devlet hazinesini boşaltarak giden ve 2 yıldır Ekvator Ginesi'nde sürgünde bulunan Jammeh, kendisini sofu bir kişilik olarak sunarken Gambiya'nın da İslam Cumhuriyeti olduğunu ilan etmişti. Kız çocuklarının haklarını savunduğu iddiasındaydı.





Hakkındaki cinsel saldırı suçlamalarının en somutunu sunan 23 yaşındaki Jallow ise Batı Afrika ülkesinde kız çocuklarının ve genç kadınlarının cinsel tacizin yükünü taşıyarak hayatta kalmaya çalıştıklarını, toplumun dokusunu mahveden bu mesele hakkında konuşma-tartışma başlatmak istediğini belirtti.





Eski güzellik kraliçesi "Bunu ülkenin devlet başkanından başlatarak yapabilirsem, çalıştığı şirketin CEO'su, patronu, okuldaki öğretmeni ya da amcası-dayısıyla uğraşmak zorunda kalanların mücadelesini kolaylaştırabilirim diye düşündüm, çünkü mesele en üst düzeyden ifşa olacak" dedi.