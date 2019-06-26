Samanyolu Haber /Gündem / Rüşvetle Hizmet Okulları'nı kapatan Gambiya'lıya tecavüz davası /26 Haziran 2019 16:43

Rüşvetle Hizmet Okulları'nı kapatan Gambiya'lıya tecavüz davası

Erdoğan hükümetiyle 2014 yılında ilk işbirliğine giderek buradaki Hizmet okullarını rüşvetle kapatan, daha sonra da kaybettiği seçimlerin ardından ülkenin hazinesini boşaltarak Ekvator Gine'sine kaçan Devlet Başkanı Yahya Jammeh'e şimdi de çok ciddi tecavüz suçlaması yapıldı

SHABER3.COM

Eski Gambiya güzellik kraliçesi, eski devlet başkanı Yahya Jammeh'in devlet başkanlığı görevindeyken tecavüzüne uğradığını açıkladı. Jammeh'in kadınlara sistematik taciziyle ilgili soruşturmaya katkıda bulunan 23 yaşındaki kadın, en üst düzey tacizi ortaya çıkararak, hayatın her düzeyinde saldırıya uğrayan tüm kadınlara yardım etmek istediğini belirtti.

İnsan Hakları İzleme (HRW) ve Trial International isimli örgütlerin eski Gambiya Devlet Başkanı Yahya Jammeh'in kadınlara yönelik sistematik cinsel saldırılarıyla ilgili soruşturmasına bilgi veren eski güzellik kraliçesi Fatou 'Toufah' Jallow, Jammeh'in görev başındayken tecavüzüne uğradığını açıkladı. İnsan hakları örgütlerinin konuyla ilgili raporunda ifadesi yer alan Toufah Jallow, ergen yaşlardayken, Ramazan arifesinde düzenlenen bir etkinlikte Jammeh'in kendisine tecavüz ettiğini söyledi. 

Raporda iki kadının daha Jammeh'i cinsel saldırı ve tecavüzle suçlayan ifadeleri yer alıyor. Gambiyalı eski sekiz yetkili de bu olaylarla ilgili doğrudan bilgileri olduğunu bildirdi. Raporda gerçek adının açıklanmasına sadece Toufah Jallow izin verdi. 

Darbeyle ele geçirdiği yönetimden 22 yıl sonra seçimi kaybettiğini kabul etmeyen ve bu arada devlet hazinesini boşaltarak giden ve 2 yıldır Ekvator Ginesi'nde sürgünde bulunan Jammeh, kendisini sofu bir kişilik olarak sunarken Gambiya'nın da İslam Cumhuriyeti olduğunu ilan etmişti. Kız çocuklarının haklarını savunduğu iddiasındaydı. 

Hakkındaki cinsel saldırı suçlamalarının en somutunu sunan 23 yaşındaki Jallow ise Batı Afrika ülkesinde kız çocuklarının ve genç kadınlarının cinsel tacizin yükünü taşıyarak hayatta kalmaya çalıştıklarını, toplumun dokusunu mahveden bu mesele hakkında konuşma-tartışma başlatmak istediğini belirtti.

Eski güzellik kraliçesi "Bunu ülkenin devlet başkanından başlatarak yapabilirsem, çalıştığı şirketin CEO'su, patronu, okuldaki öğretmeni ya da amcası-dayısıyla uğraşmak zorunda kalanların mücadelesini kolaylaştırabilirim diye düşündüm, çünkü mesele en üst düzeyden ifşa olacak" dedi. 

HİZMET'E KARŞI ERDOĞAN'LA İLK İŞBİRLİĞİNE GİDEN KİŞİYDİ

Afrika'nın yüzölçümü bakımından en küçük ülkelerinden biri olan Gambiya'da kurulu bulunan Hizmet okulu Yavuz Sultan Selim Koleji, 2014 yılında Erdoğan hükümetinin -henüz bilinmeyen bir miktar- yaptığı ödeme sonucu kapatılmıştı. Daha sonra kaybettiği seçimleri tanımayarak OHAL ilan eden ancak Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu’yla giriştiği mücadeleyi kaybederek ülkeyi terk eden Yahya Jammeh, giderken ülke kasasını da boşaltmıştı. 

Elinde mushaf ve tesbih ile medyaya pozlar veren Gambiya’nın eski Devlet Başkanı Yahya Jammeh'in ülkeden giderken hazineyi de yanında götürdüğü ortaya çıkarken Jammeh'in yerine gelen devlet başkanı kasada hiç para olmadığını ifade etmişti.

Jammeh, ülkeden ayrılmadan önce Türkiye'deki havuz medyasının bir çok lehte haber yaptığı da biliniyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rüşvetle Hizmet Okulları'nı kapatan Gambiya'lıya tecavüz... Sonraki Haber >>

Siyasetçi canlı yayında gazeteciye saldırdı

Siyasetçi canlı yayında gazeteciye saldırdı

Eğitimci Turgay Karaman'ın eşinden çağrı

Eğitimci Turgay Karaman'ın eşinden çağrı

Aranırken TRT klibini çekti, hapiste yayınladı

Aranırken TRT klibini çekti, hapiste yayınladı

Cübbeli Ahmet'in açıklaması 'fetva' değilmiş

Cübbeli Ahmet'in açıklaması 'fetva' değilmiş

Ekrem İmamoğlu kazanınca yolculardan ücret almadı

Ekrem İmamoğlu kazanınca yolculardan ücret almadı

AKP Fatih'te seçimi neden kaybetti?

AKP Fatih'te seçimi neden kaybetti?

Ver mehteri....

Ver mehteri....

Binali Yıldırım araç içinde ağladı

Binali Yıldırım araç içinde ağladı

Küçükkaya'ya cesaret geldi: Binali Yıldırım'a hakkımı helal etmiyorum

Küçükkaya'ya cesaret geldi: Binali Yıldırım'a hakkımı helal etmiyorum

'Babacan'a, Erdoğan'a yeni partiyi kurduklarını haber verme görevi verildi'

'Babacan'a, Erdoğan'a yeni partiyi kurduklarını haber verme görevi verildi'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:51:51