Ekonomik kriz sürerken buna şimdi de "kamu alacakları krizi" eklendi. Devletle iş yapan firmalar uzun süredir alacaklarını tahsil edemezken, ne zaman alacakları konusunda da kendilerine bilgi verilmiyor.





İşadamları 24 Haziran 2018 öncesinde kendilerine "Seçimden sonra işler düzelecek, ödemeler yapılacak." dendiğini, fakat daha sonra 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi gerekçe gösterilerek ödemelerin yine yapılmadığını kaydetti.





BELEDİYELER BÜTÇEYİ SEÇİMDEN ÖNCE TÜKETTİ





Kamu borçlarının en çok olduğu kurumlar yatırımcı bakanlıklar ve belediyeler. Karayolları'nda biriken alacakların bir bölümü yılbaşından sonra ödense de hak edişler aradan geçen sürede yine artmış durumda. Belediyelerden alacağı olanlar beklemede.





Seçim sonrası için verilen sözler de ortada kalmış durumda. Bazı belediyelerde parti değişikliği sebebiyle ödeme yapılmazken, aynı partinin ancak farklı isimlerin kazandığı belediyelerde de ödemeler aksıyor. Belediye paraları seçimlerde harcandığı için borçları ödeyecek para yok.





HERKES BORÇLU, CEPTEN YİYORUZ





Ankaralı bir işadamı Aydınlık’a verdiği mülakatta şu anda herkesi borçlu olduğunu belirterek, "Borcu olmayan firma yok. Bunun yanında kamudan alacaklı olanlar da var. Katma Değer Vergisi (KDV) alacakları var. Kamunun satın aldığı mal ve hizmetlerden doğan alacaklar var. Ancak devlet bu borçlarını ödemiyor. Daha doğrusu ödeyemiyor." dedi.





Bankaların kredi faizlerinin arttığını kaydeden aynı işadamı, "Alacaklarını zamanında tahsil edemeyince kârı gittiği gibi herkes zarara giriyor. Cepten yiyor." dedi.





"KREDİ ALDIM, ÖDEYEMEDİM"





Bir başka işadamı yaşadıklarını şöyle anlattı: "Şirketim bir bakanlığa iş yaptı. Yaklaşık 3 ay önce paramın ödenmesi gerekiyordu. Kuruma gittim ‘ödenek bitti, bekleyeceksin’ dediler. Zorlayınca ödeneklerin seçim harcamaları için kullanıldığını ifade ettiler. Banka kredisi kullandım. Zamanında ödeyemeyince temerrüte düştüm. Hem kredibilitem kalmadı hem de zarar ettim. Benim durumumda olan çok sayıda şirket var. Hepsi şu anda iflas noktasında."





İHALELERE ENFLASYON VE KUR ARTIŞI YANSITILMADI





Devletin borçlarını ödememesi nedeniyle birçok şirketin kapanma noktasına geldiğini belirten işinsanı örgütü yöneticisi, "İhalelere enflasyon ve döviz kurlarındaki artış yansıtılmadı. Bu yüzden kârlar yüzde 3-5’e düştü. Alacaklar zamanında ödenmeyince onlar da gitti. Devlet özel sektörü batırır hale geldi." diye konuştu.





AKP'Lİ ARACILAR KOMİSYON ALIYOR





Bu arada firmalar kamu kurumlarından ve belediyelerden alacaklarını tahsil etmek için aracı kullanmaya başladıkları öğrenildi.





Bir işadamı, "Kamudan alacağı olan firmalar her yöntemi deniyor. Adam zaten iyice sıkışmış. İcra noktasına gelmiş. Alacağını tahsil edemeyince aracılara başvuruyor." dedi.





Rüşvet çarkının bugünlerde kamudan alacaklar için de işlediğini belirten aynı kaynak, "Bu sistem her dönemde yaşandı. ANAP döneminde komisyonlar yüzde 20’lere kadar çıkmıştı. Ekonomik krizle birlikte yine öne çıktı. Krizden önce küçük hediyelerle yapılan işler şimdi fiili komisyona dönüştü. Çaresiz kalan işadamı günü kurtarmak için mecbur kalıyor. Aracılar da genellikle AKP'li isimler var." ifadelerini kullandı.





Aynı işadamı partililerin kimler olduğunu herkesin bildiğini, fakat kimsenin müdahale etmediğini kaydetti.