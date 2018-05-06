Samanyolu Haber /Gündem / Rüşvetçi hakimin tutuklattığı hakim anne ve babanın kızı Ekinci'den mesaj var /06 Mayıs 2018 12:36

Rüşvetçi hakimin tutuklattığı hakim anne ve babanın kızı Ekinci'den mesaj var

HSYK eski Genel Sekreter Yardımcısı ve Anadolu Hakimi Neslihan Ekinci ve eşi Anayasa Mahkemesi eski Baş Raportörü Dr. Hüseyin Ekinci'nin kızı ve tek çocuğu Zeynep Rana Ekinci, 25 aydır anne ve babasının hükümsüz tutuklu olduklarını açıkladı.

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Eski HSYK Genel Sekreter Yardımcısı ve Anadolu Hâkimi Neslihan Ekinci ve eşi olan eski Anayasa Mahkemesi Baş Raportörü Dr. Hüseyin Ekinci 15 Temmuz’un ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Ekinci çiftinin tek çocukları olan Zeynep Rana Ekinci, Perşembe günü yapılan duruşmada da karar alınmadığını ve hem annesinin hem babasının tutuklu yargılanmasına devam hükmü verildiğini söyledi.

Ekinci, twitter hesabından, “Duruşma 19 Ağustos’a ertelendi tutukluluk devam böylece annem ve babam hüküm giymeden cezaevinde 25 ay yani iki yıl ve 1 ay yatmış olacaklar. Tutukluluk bir tedbir değil midir kaçma riskine karşı?”

“25 aylık tutukluluk, 2 yıl ve 1 ay 8 mevsim bu ülkede tecavüzcüler 25 ay hüküm giymiyorlar. Ama annem ve babam 25 ay tutuklu tutulacak.”
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