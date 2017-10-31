Rüşvet ve sıfırlama tapeleri, Zarrab davasında dinletilecek

Mahkemenin yeni yayınladığı emaillere göre, savcılık makamı, Mehmet Hakan Atilla’nın savunma avukatına 12 Ekim tarihinde gönderdiği emailde, elinde bulundurduğu tapeleri duruşmada dinleteceğini ve tapeleri ”konudan bilgileri olan şahitlerin canlı ifadeleri’ ile destekleyeceğini açıkladı.





Washingtonhatti.com’un haberine göre, Cathy Fleming isimli savunma avukatının 16 Ekim tarihindeki cevabi emailinde ise, bu karara sert bir şekilde karşı çıkıldı ve şunlar söylendi, ”bu tapeler eksik, tapelerin orijinali bilinmiyor, kimin bu tapeleri aldığı ve taşıdığı bilinmiyor” diyerek, bu dinletmenin ve tapelerin kabul edilmemesini talep etti.













Amerikalılar Zarrab ve diğerlerinin tutuklanması sırasında 2013’de görev aldı mı?





Bunun yanısıra savunma, bir uzmanın bu tapeleri forensic incelemesine tabi tutması gerektiğini ileri sürdü. Ayrıca Savcılığa, ”Aralık 2013 tarihinde Zarrab’ın ve diğerlerinin tutuklanmasında ABD’nin herhangi bir birimi yer aldı mı?” diye sordu.





Zarrab’ın davasından birinci derecede sorumlu olan iki savcı yardımcısından biri olan Michael Lockard’ın 26 Ekim tarihindeki cevabı yazısında ise ”herhangi bir Amerikan biriminin tapelerin yapılmasında bir rolü hakkında bilgimiz yok. Kanıt bölümünde ortaya çıkarılan tapelerin savcılığın elindekilerin tamamen eşleri olduğunu” kaydeden savcılık, eğer bir uzman ile inceletmek isterseniz uzmanın ismini veriniz cevabını gönderdi.













Savunma yargıca itiraz etti, dinletilmesin





30 Ekim tarihli 15 sayfalık ‘karşıt’ görüşünde ise, bu tapelerin duruşmada yayınlanmaması için yargıç Berman’a başvurdu. Bu tapelerin ABD’nin kanıt kabul standartlarına uymadığını ve ciddi derecede güvenilmez olduğunu ileri sürdü. Tapeler a. orijinal değiller b. orijinal kaynağı bilinmiyor c. kimler tarafından belli değil d. savunma bu tapeleri forensic testinden geçirmeye fırsat bulamadı e. Atilla ve Zarrab da dahil diğer savunma üyelerini ilgilendiren eksik konuşma bölümleri bulunuyor denildi





Savunma, savcılığın tüm sorularını cevaplamamasından dolayı,





1. 2012-13 yılındaki tutuklamalara katılmış olabileceği izleniminin çıktığını





2. Savcılığın orijinal dinleme tapelerine sahip olmadığı anlaşılmaktadır dendi.





Savunma avukatı, 17-25’in görüştüğü Türk avukatlar, Türk vatandaşları ve Halkbank eski görevlilerinden aldığı izlenime göre bir ‘yargı darbesi’ olduğunu ileri sürdü ve bunu yapanların bazıları hapsedildi, bazıları sürgün edildi ve kaçtı diye de ekledi.





Erdoğan son haftalarda Zarrab davasından çok kızgındı





Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son haftalardaki Zarrab çıkışlarının bu emailleşmelerden sonrasına denk geldiği hatırlara geldi. Zarrab, dünyaları başlarına yıkarız demiş, Zarrab’ın itirafçılığa zorlandığını kaydetmişti.