Samanyolu Haber /Gündem / Rüşvet soruşturması şüphelisi müteahhit 'çok operasyon' istedi /20 Mart 2017 14:21

Rüşvet soruşturması şüphelisi müteahhit 'çok operasyon' istedi

Müteaahit Ali Ağaoğlu on binlerce kişinin tutuklanmasını yeterli görmedi. Ağaoğlu, "Daha bu işin siyasi partiler ve belediyeler ayağı duruyor. Orada gideceğimiz çok yol var" dedi.

SHABER3.COM

17 Aralık 2013'te gerçekleştirilen yolsuzluk ve rüşvet operasyonu şüphelisi olduğu halde AKP'nin soruşturmayı kapatmasıyla 'ak'lanan müteahhit Ali Ağaoğlu, siyasi parti ve belediyelere operasyon yapılacağı sinyalini verdi. 

Sözcü'nün haberine göre, Ağaoğlu, 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana bürokraside bazı şeylerin değişmeye başladığını ve bunun yeterli olmadığını söyleyerek, yerel yönetimler ve enerji sektörü başta olmak üzere bir çok alanda hâla sorunların bulunduğunu söyledi.

Cemaate yakın olduğu düşünülen kişilerin toplu olarak memuriyetten çıkarılmasını yeterli bulmayan Ağaoğlu, “Yeterli mi? Değil. Daha bu işin siyasi partiler ve belediyeler ayağı duruyor. Orada gideceğimiz çok yol var” diye konuştu.

<< Önceki Haber Rüşvet soruşturması şüphelisi müteahhit 'çok operasyon'... Sonraki Haber >>

Hocaefendi'den önemli açıklamalar

Hocaefendi'den önemli açıklamalar

Sinan Oğan’a suikast iddiası

Sinan Oğan’a suikast iddiası

Hayata mal olmayan bilgi ne işe yarar...

Hayata mal olmayan bilgi ne işe yarar...

Mısır’da çifte patlama…

Mısır’da çifte patlama…

Arınç-Gökçek kavgası tekrar mı kızışıyor?

Arınç-Gökçek kavgası tekrar mı kızışıyor?

Erdoğan, 'kontrollü darbe'yi canlı yayında itiraf etti

Erdoğan, 'kontrollü darbe'yi canlı yayında itiraf etti

Çapan ailesi, kaçırılan evin reisi Turgut Çapan'a ulaşmaya çalışıyor

Çapan ailesi, kaçırılan evin reisi Turgut Çapan'a ulaşmaya çalışıyor

Özdağ: Erdoğan tekrar PKK ile müzakerelere başlıyor

Özdağ: Erdoğan tekrar PKK ile müzakerelere başlıyor

Erdoğan: Bizde tarafsızlığın danikası var be

Erdoğan: Bizde tarafsızlığın danikası var be

Trol Fatih Tezcan THY'nin rutin uygulamasını Cemaat'ten bildi

Trol Fatih Tezcan THY'nin rutin uygulamasını Cemaat'ten bildi
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:46:53