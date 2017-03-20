Rüşvet soruşturması şüphelisi müteahhit 'çok operasyon' istedi

17 Aralık 2013'te gerçekleştirilen yolsuzluk ve rüşvet operasyonu şüphelisi olduğu halde AKP'nin soruşturmayı kapatmasıyla 'ak'lanan müteahhit Ali Ağaoğlu, siyasi parti ve belediyelere operasyon yapılacağı sinyalini verdi.





Sözcü'nün haberine göre, Ağaoğlu, 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana bürokraside bazı şeylerin değişmeye başladığını ve bunun yeterli olmadığını söyleyerek, yerel yönetimler ve enerji sektörü başta olmak üzere bir çok alanda hâla sorunların bulunduğunu söyledi.





Cemaate yakın olduğu düşünülen kişilerin toplu olarak memuriyetten çıkarılmasını yeterli bulmayan Ağaoğlu, “Yeterli mi? Değil. Daha bu işin siyasi partiler ve belediyeler ayağı duruyor. Orada gideceğimiz çok yol var” diye konuştu.



