Kayıt, Sarraf ile yardımcısı Happani arasındaki bir telefon görüşmesine aitti.





Avukat, Sarraf’ın bir keresinde “Herkesin bir fiyatı vardır” dediğini hatırlattı. Sarraf: “Rüşvet almaya teşne herkesin bir fiyatı vardır efendim” diye düzeltti. Duruşmaların başından beri Atilla’ın tek kuruş rüşvet aldığına dair bir kanıt ortaya konmuş değil.







Fleming, Bayar’ın “Biri para veya rüşvet almazsa bile, ona bir kol saati vermen lazım” dediğini ve saatin markasının Rolex olduğunu söyledi.





Sarraf: “Konuşma dökümünde Rüçhan Bayar’ın bunu bana söylediği kısmı görüyorum, evet.”





Bayar kayıtta, “Bizim üç şirket daha var, henüz tamamlanmadı” diyor.





Fleming: “Bunlar paravan şirketler mi?”







