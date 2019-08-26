Samanyolu Haber /Dünya / Ruslardan Çeçen komutana yıllar sonra Berlin'de infaz /26 Ağustos 2019 16:08

Ruslardan Çeçen komutana yıllar sonra Berlin'de infaz

Alman polisi, Çeçenistan’da 2001 ila 2005 yılları arasında Ruslara karşı yürütülen savaşta komutanlık yapan Gürcü asıllı bir kişinin, Berlin’de sokak ortasında bir Rus tarafından infaz edildiği olayı araştırıyor.

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Gürcistan’da insan hakları alanında çalışan bir sivil toplum örgütüne göre sokak ortasına infaz edilen 40 yaşlarındaki Zelimhan Hangoshvili, 2001 ila 2005 yılları arasında Ruslara karşı savaşan Çeçen birliklere komutanlık yapıyordu.

İnfazın zanlısı Rus yakalandı

Euronews'te yer alan habere göre Alman polisi, sokak ortasındaki infazın sorumlusu olarak, 49 yaşındaki bir Rus vatandaşını gözaltına almıştı. Polis dalgıçları, cinayet sırasında kullanılan tabancayla, katilin olay yerinden kaçtığı bir bisikleti ve tanınmamak için yine kullandığı peruğu kent merkezi yakınlarındaki nehirden çıkarmıştı.

Alman basınına göre polis, zanlının evinde yapılan aralamalarda önemli miktarda para ele geçirildi.

Çeçen kaynakları, öldürülen Zelimhan Hangoshvili'nin daha sonraki yıllarda Çeçenlerin Gürcistan'da temsilciliğini yaptığını iddia ederken, Alman basını bu kişinin savaştan sonra Gürcistan'da terörle mücadele özel birliklerinde görev yaptığını ileri sürüyor.
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