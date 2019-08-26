Ruslardan Çeçen komutana yıllar sonra Berlin'de infaz

Gürcistan’da insan hakları alanında çalışan bir sivil toplum örgütüne göre sokak ortasına infaz edilen 40 yaşlarındaki Zelimhan Hangoshvili, 2001 ila 2005 yılları arasında Ruslara karşı savaşan Çeçen birliklere komutanlık yapıyordu.





İnfazın zanlısı Rus yakalandı





Euronews'te yer alan habere göre Alman polisi, sokak ortasındaki infazın sorumlusu olarak, 49 yaşındaki bir Rus vatandaşını gözaltına almıştı. Polis dalgıçları, cinayet sırasında kullanılan tabancayla, katilin olay yerinden kaçtığı bir bisikleti ve tanınmamak için yine kullandığı peruğu kent merkezi yakınlarındaki nehirden çıkarmıştı.





Alman basınına göre polis, zanlının evinde yapılan aralamalarda önemli miktarda para ele geçirildi.



