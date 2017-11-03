Samanyolu Haber /Ekonomi / Ruslar Türkiye'den gelen tavuk etinin girişine izin vermedi /03 Kasım 2017 14:06

Ruslar Türkiye'den gelen tavuk etinin girişine izin vermedi

Rus denetim ajansı, Türkiye'den gelen tavuk etinin ülkeye girmesine izin vermedi

SHABER3.COM

Rus tarım ürünleri denetim ajansı Rosselhoznadzor'un yetkililerinin Vladivostok limanında Türkiye'den gelen bir parti tavuk etine el koydukları belirtildi.

Rosselhoznadzor'dan yapılan açıklamada, Vladivostok limanında Türkiye'den gelen 23 ton tavuk etinin ülkeye girişine izin verilmediği kaydedildi.

Ajansa göre bunun nedeni, yapılan laboratuvar testleri sonucunda tavuk etlerinde 'kabul edilebilir orandan fazla miktarda' antibiyotik bulunmasıydı.

Rusya yasalarına göre sağlığa zararlı olabileceği tespit edilip ülkeye girişine izin verilmeyen ürünler ihracatçı ülkeye geri gönderiliyor ya da imha ediliyor.
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