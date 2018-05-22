Samanyolu Haber /Gündem / Ruslar Denizbank'ı resmen Araplara sattı.... /22 Mayıs 2018 08:59

Ruslar Denizbank'ı resmen Araplara sattı....

Denizbank'ın Körfez bankası Emirates NBD'ye satışı kesinleşti. Satın alma bedelinin 3,2 milyar dolar olduğu açıklandı. Düşük satış fiyatı Sberbank'ın Türkiye'den riskli bulduğu için çıkmak istediği değerlendirmelerine neden oldu.

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Rusya'nın en büyük bankası Sberbank, yüzde 99,85 hissesine sahip olduğu Denizbank'ı 14,6 milyar TL (3,2 milyar dolar) karşılığında Körfez'in en önemli bankalarından biri olan Emirates NBD'ye satmak için anlaşmaya vardı.

Yapılan anlaşmaya göre Emirates NBD, müzakerelerin başladığı 31 Ekim 2017 ile anlaşmanın tamamlandığı tarih arasındaki dönem için Sberbank'a faiz ödeyecek.

31 Ekim 2017'den anlaşmanın tamamladığı tarihe kadar Denizbank'ın elde edeceği karlar ise Emirates NBD'nin hesabına geçecek.  

Türkiye, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri ile Denizbank'ın faaliyet gösterdiği ülkelerdeki düzenleyici otoritelerin onayını gerektiren satış sürecinin 2018 yılı içinde tamamlanması bekleniyor.

Sberbank, Denizbank'ı 3 milyar euro civarında bir bedelle 2013 yılında satın almıştı. Satış tutarının aynı seviyelerde olması dikkat çekti. Sberbank'ın 5 yıl gibi bir sürede, kazançsız sayılabilecek bir satış fiyatıyla Türkiye'den çıkmayı tercih etmesi tartışılıyor. Genel olarak bankacılık sektörünün özel olarak da Denizbank portföyünün taşıdığı riskler nedeniyle böyle bir tercihte bulunulmuş olabileceği öne sürülüyor.
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