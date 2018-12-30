Ruslar açıkça söyledi: Türkiye İdlib'te Esad'ın izniyle bulunuyor

Habertürk yazarı ve Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya, ABD’nin Suriye’den çekilme kararı ve ardından Körfez ülkelerinden ardı ardına gelen ‘Şam’da büyükelçilik’ haberlerini değerlendirdi.







Körfez ülkelerinin Şam’da büyükelçiliklerini yeniden faaliyete geçirmesinin ‘Suriye yönetimini tanıdıkları ve devlet yöneticisi siyasi muhatap olarak kabul ettikleri’ anlamına geleceğini kaydeden Sarıkaya, “Birleşmiş Milletler ve BM Güvenlik Konseyi nezdinde de bundan böyle bu zemin geçerliliğini korur. Bunun en önemli savunucusunun Rusya olacağı da açık…” dedi.





"Türkiye’nin varlığının ‘Suriye ile varılan mutabakat sonucu’ olduğunun altını çizdi"





Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un son dönemde yaptığı açıklamalara dikkat çeken Sarıkaya, şöyle devam etti:





“Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’nin Suriye sahasında meşruiyetinin bulunduğunu uluslararası yasalardan kaynaklanan hukuki zemine dayandığını ve Şam yönetiminin daveti ile bulunduğunu anımsattı. Bu aşamada Türkiye ile ilgili olarak önemli bir noktaya da vurgu yaptı.





Türkiye’nin İdlib’deki varlığının ‘Suriye hükümeti ile varılan mutabakat sonucu’ olduğunun altını çizdi. Demek istiyor ki: Türkiye de orada Şam’ın izni ile bulunuyor.”





Rusya’dan gelen açıklamalarda önceliğin ‘Şam güçlerine verildiğini’ de ifade eden Habertürk yazarı, “Bütün bunlar da gösteriyor ki Ankara ile Şam arasındaki ilişkilerin yeniden başlaması kaçınılmaz olacak” yorumunda bulundu.