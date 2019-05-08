Rus yıldızlar Mamaev ve Kokorin'e hapis şoku

Moskova Presnensky Mahkemesi, Rus futbolcular Pavel Mamaev ve Alexander Kokorin’i Moskova’nın merkezinde karıştıkları tespit edilen bir olayda suçlu buldu. Mahkeme, kasıtlı olarak yaralama olayına karıştıklarını hükmettiği Kokorin’e 18 ay, Mamaev’e ise 17 ay hapis cezası verdi.







Mahkeme, Alexander Kokorin ve Krasnodarlı Pavel Mamaev, yaralama ve holiganizm suçlamasıyla mahkum etti.





2 ay önceki davada, futbolcuların yanı sıra Kokorin’in kardeşi Kirill’in de karıştığı olayda zanlıların 7 yıla kadar hapis cezası alabilecekleri ifade edilmişti. Bugün görülen davada Kokorin 18 aya, Mamaev ise 17 aya mahkum edildi.