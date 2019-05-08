Samanyolu Haber /Spor / Rus yıldızlar Mamaev ve Kokorin'e hapis şoku /08 Mayıs 2019 20:18

Rus yıldızlar Mamaev ve Kokorin'e hapis şoku

Rus futbolcular Pavel Mamaev ve Alexander Kokorin'e saldırı suçlamasıyla hapis cezası verildi. Kokorin 18 ay, Mamaev ise 17 ay hapis cezasına çarptırıldı.

SHABER3.COM

Moskova Presnensky Mahkemesi, Rus futbolcular Pavel Mamaev ve Alexander Kokorin’i Moskova’nın merkezinde karıştıkları tespit edilen bir olayda suçlu buldu. Mahkeme, kasıtlı olarak yaralama olayına karıştıklarını hükmettiği Kokorin’e 18 ay, Mamaev’e ise 17 ay hapis cezası verdi.

Mahkeme, Alexander Kokorin ve Krasnodarlı Pavel Mamaev, yaralama ve holiganizm suçlamasıyla mahkum etti.

2 ay önceki davada, futbolcuların yanı sıra Kokorin’in kardeşi Kirill’in de karıştığı olayda zanlıların 7 yıla kadar hapis cezası alabilecekleri ifade edilmişti. Bugün görülen davada Kokorin 18 aya, Mamaev ise 17 aya mahkum edildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rus yıldızlar Mamaev ve Kokorin'e hapis şoku Sonraki Haber >>

Ekrem İmamoğlu'ndan yeni YSK yorumu

Ekrem İmamoğlu'ndan yeni YSK yorumu

Galatasaray Divan Kurulu'nda, 'Her şey çok güzel olacak' sloganları

Galatasaray Divan Kurulu'nda, 'Her şey çok güzel olacak' sloganları

'AKP hile yapmadan İstanbul'u alamaz '

'AKP hile yapmadan İstanbul'u alamaz '

Sokaktaki vatandaş YSK kararına ne diyor?

Sokaktaki vatandaş YSK kararına ne diyor?

Abi sen ne kadar kaldın yurt dışında!

Abi sen ne kadar kaldın yurt dışında!

Suriye'de yakalanan IŞİD'in bir numarasından Türkiye itirafları

Suriye'de yakalanan IŞİD'in bir numarasından Türkiye itirafları

Anayasaya 'AKP dışında hiçbir parti kazanamaz' yazalım

Anayasaya 'AKP dışında hiçbir parti kazanamaz' yazalım

İstanbul seçimi iptal edildi, halk 'zorbalık' dedi

İstanbul seçimi iptal edildi, halk 'zorbalık' dedi

Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Bu ülkeye demokrasi getireceğiz

Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Bu ülkeye demokrasi getireceğiz

İstanbul'da tencere tava protestosu

İstanbul'da tencere tava protestosu

PUAN DURUMU

FİKSTÜR

  • SıraTAKIMOP
  • 1Beşiktaş3479
  • 2Fenerbahçe3474
  • 3Torku Konyaspor3466
  • 4Medipol Başakşehir3459
  • 5Osmanlıspor FK3452
  • 6Galatasaray3451
  • 7Kasımpaşa3450
  • 8Akhisar Belediyespor3446
  • 9Antalyaspor3445
AYRINTILI PUAN DURUMU
  • 34.HAFTA
  • SIVASSPOR2 - 2FENERBAHCE
  • TRABZONSPOR0 - 6KASIMPASA
  • GENCLERBIRLIGI3 - 1ESKISEHIRSPOR
  • OSMANLISPOR1 - 0AKHISAR BELEDIYESPOR
  • KONYASPOR2 - 1BESIKTAS
  • MERSIN IDMAN Y.2 - 5BURSASPOR
  • GAZIANTEPSPOR2 - 0ANTALYASPOR
  • BAŞAKŞEHİR1 - 0ÇAYKUR RİZESPOR
  • GALATASARAY6 - 0KAYSERISPOR
AYRINTILI LİG FİKSTÜRÜ
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
04:51:53