Samanyolu Haber /Dünya / Rus Uzman: Bu başarı Putin'in /13 Temmuz 2019 10:20

Rus Uzman: Bu başarı Putin'in

Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasında 'krize' yol açan S-400 füze anlaşması dünya gündeminde.

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Bu anlaşmanın hayata geçmesinin Ankara-Moskova ilişkilerini, ABD ve Avrupa karşısında daha ileri boyuta taşıyacağı yorumları yapılıyor.

Euronews'in haberine göre Moskova merkezli Strateji ve Teknoloji Analizleri Merkezi Başkanı Ruslan Pukhov, satışı Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kişisel zaferi olarak niteleyerek, S-400 anlaşmasıyla Rusya'nın uluslararası arenada büyük başarı elde ettiğini söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı Halk Konseyi üyesi de olan Pukhov, anlaşmanın silah ticaretinin ötesinde olduğunu ve önümüzdeki dönemde Rusya'nın Türkiye üzerinde nüfuzunun da artacağını kaydetti.

Son gelişmelerle ilgili Euronews'in sorularını cevaplayan Pukhov, "Bu, silah ticaretinin çok daha ötesinde. Bu, Rusya'nın uluslararası arenada büyük bir askeri başarısı. Bu, kesinlikle Putin'in kişisel zaferi. Çünkü eğer onun kişisel müdahalesi olmasaydı, eğer bir şekilde satışın bir parçası olmasaydı bu işlem de gerçekleşmeyecekti." dedi.

Anlaşmanın Rusya için büyük faydaları olduğunun altını çizen Pukhov, "Rusya için avantajları açık: Türkiye'de nüfuzu artacak, para kazanacak, Türkiye'ye daha farklı ürünler satmak için fırsat doğacak, Amerikalıları trolleme fırsatı gibi çok sayıda fırsat doğacak. Bizim için sadece artıları var." diye konuştu.

Türkiye ile ilişkilerin farklı bir boyuta taşınacağına dikkat çeken Pukhov, Rusların verdiği güvenlik garantisinin Avrupalılardan ve Amerikalılardan daha fazla olduğunu kaydetti: "Biz Türklerle daha bağımlı hale geliyoruz. Her iki tarafın da uzlaşma sağlaması daha kolay olacak. Silahlar alındığında, güvenlik ve güvenlik garantisi de satın alınıyor demektir." ifadelerini kullandı.
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