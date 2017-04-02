Rus uçakları hava sahamızı ihlal etti

Rusya'ya ait savaş uçakları dün İdlib'in kuzeyindeki bir kısmını Türkiye'nin de desteklediği militanlara karşı hava saldırısı gerçekleştirmişti.





Al Masdar'ın haberine göre, geceyarısı en az 10 hava saldırısı gerçekleştirilirken, vurulan noktaların Ahrar'uş Şam ve İslam Ordusu'na ait hedefler olduğu bildirilmişti.





Rusya'nın saldırılarında bir silah deposu da imha edilmişti.





Habere göre saldırı sırasında 3 Rus savaş uçağı kısa bir süreliğine Türkiye hava sahasına girdi. Türkiye'nin uçaksavar sistemlerinin Rus uçaklarının hava sahası ihlaline yanıt vermediği kaydedildi.