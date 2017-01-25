Samanyolu Haber /Dünya / Rus uçak gemisine yakın markaj! /25 Ocak 2017 22:40

Rus uçak gemisine yakın markaj!

İngiliz savaş gemileri ve uçakları, Suriye'den Rusya'ya doğru giden Rus uçak gemisi Amiral Kuznetsov'u yakından izledi

Rus uçak gemisine yakın markaj!

İngiliz savaş gemileri ve uçakları, Suriye'den Rusya'ya doğru giden Rus uçak gemisi Amiral Kuznetsov'u böyle takip etti.
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