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Rus uçak gemisine yakın markaj!
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Rus uçak gemisine yakın markaj!
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25 Ocak 2017 22:40
Rus uçak gemisine yakın markaj!
İngiliz savaş gemileri ve uçakları, Suriye'den Rusya'ya doğru giden Rus uçak gemisi Amiral Kuznetsov'u yakından izledi
İngiliz savaş gemileri ve uçakları, Suriye'den Rusya'ya doğru giden Rus uçak gemisi Amiral Kuznetsov'u böyle takip etti.
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