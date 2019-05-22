“Rus lider Putin ikiz babası oldu” iddiası

İngiltere’de yayımlanan The Daily Telegraph gazetesinin iddiasına göre uzun süredir Putin'in sevgilisi olduğu konuşulan Alina Kabaeva iyi korunan bir hastanede ikiz çocuklarını dünyaya getirdi.







Ocak ayında Vladimir Putin ile Alina Kabaeva'nın evleneceği öne sürülmüştü.





İKİZ BEBEKLER MAYIS AYINDA LÜKS BİR HASTANEDE DÜNYAYA GELDİ





36 yaşındaki eski sporcu Alina Kabaeva'nın 66 yaşındaki Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sevgilisi olduğu iddiaları yıllardır dile getiriliyor.





İddiaya göre Alina Kabaeva mayıs ayında Rusya’nın başşehri Moskova'da son derece lüks ve iyi korunan bir hastanede ikiz bebek dünyaya getirdi.





Doğumun, Moskova'da bulunan dört katlı Kulakov Doğum, Kadın Hastalıkları ve Perinatoloji Araştırma Merkezi'nde gerçekleştiği belirtiliyor.





Olimpiyat madalyası sahibi olan eski sporcu Kabaeva, ikiz bebek dünyaya getirdiği iddiaları hakkında herhangi bir açıklamada bulunmadı.





36 yaşındaki sporcuya yakın bir kaynak bahsi geçen iddia için, “Söylentiler hakkında yorum yapmıyoruz.” açıklamasında bulundu.





Rus hükümetinin Putin'in özel hayatı hakkında açıklama yapmamasıyla biliniyor.





İNTERNET SİTESİ O HABERİ SANSÜRLEDİ





Benzer şekilde Rus medyasında da Putin'in özel hayatına dair neredeyse hiçbir haber yer almıyor.





Rusya'da yayımlanan Moskovsky Komsomolets gazetesi bahsi geçen iddiayı internet sitesinde yayınlasa da haber kısa bir süre sonra gazetenin internet sitesinden kaldırıldı.





Rus istihbarat servisine yakın çalışan Rus araştırmacı gazeteci Sergie Kanev, Kabaeva'nın sezaryenle ikiz bebek dünyaya getirdiğini iddia etti.





36 yaşındaki eski sporcu Alina Kabaeva'nın 66 yaşındaki Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sevgilisi olduğu iddialarını taraflar şu ana dek ne teyit ne de tekzip etti.



ÖZEL KORUMALAR HASTANEDE KUŞ UÇURMUYOR





Kanev'in iddiasına göre doğumun gerçekleştiği hastanenin her bir köşesine özel korumalar yerleştirildi ve hastane personelinin neredeyse yarısı binadan çıkarıldı.





Doğumun adı açıklanmayan ünlü bir İtalyan doktor ve akademisyen Gennady Sukhikh tarafından gerçekleştirildiği söyleniyor.





Rus basınındaki bu iddialar, The Daily Telegraph ve Daily Mail'de de yer aldı.











