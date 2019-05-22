Samanyolu Haber /Gündem / Rus komutan ‘özel birimler’i ziyaret etmiş /22 Mayıs 2019 21:06

Rus komutan ‘özel birimler’i ziyaret etmiş

Rus Ulusal Muhafız Birliği Komutanı: 'Türkiye'nin 'operasyon yönetim merkezi'ni görme imkânı bulduk. Ülkede meydana gelen olaylarla ilgili bilgi toplama sistemi ve birliklerin... kurumun sahip olduğu imkânları ve 'Özel amaçlı birimlerin hazırlık sürecini gördük.'

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Görevi toplumsal olayları bastırmak olan ve Putin Özel Ordusu olarak bilinen Rusya Ulusal Muhafızlar Birliği (Rosgvardiya) Başkanı Viktor Zolotov, Ankara’da Türkiye’nin ‘Operasyon yönetim merkezi’ni (Kozmik Oda) ziyaret ettiklerini ve ‘Ülkede meydana gelen olaylarla ilgili bilgi toplama sistemi ve birliklerin yönetimi sırasında kurumun sahip olduğu imkânları’ yerinde gördüklerini söyledi.

Sputnik’e konuşan Zolotov, ‘Türkiye ziyaretinizin amacı neydi’ sorusuna ‘Dünyanın birçok yerinde Rosgvardiya’nın fonksiyonları ve görevlerini yerine getiren muadil kurumlar var. Türkiye ziyaretimiz sırasında İçişleri Bakanlığı ve Jandarma Komutanlığı yönetimi ile bir dizi yapıcı görüşme gerçekleştirdik.’ karşılığını verdi.

Zolotov, İçişleri Bakanı Soylu ve Jandarma Komutanı ile yaptıkları görüşlerde Rusya Ulusal Muhafız Birliği’nin Türkiye’nin ‘operasyon yönetim merkezi’nin çalışmalarını görme imkânı bulduğunu ve ‘Ülkede meydana gelen olaylarla ilgili bilgi toplama sistemi ve birliklerin yönetimi sırasında kurumun sahip olduğu imkânları’ yerinde gördüklerini söyledi.

Rus Komutan, ‘Türkiye’deki ‘Özel amaçlı birimlerin hazırlık sürecini gördük. Rosgvardiya özel kuvvetleri gibi Türk özel kuvvetlerinin de güvenliğe yönelik çok geniş yelpazedeki sorunları çözmesi gerekiyor. Bu nedenle tüm bu hazırlık aşamalarında dağlık bölgelerde, denizde ve karada olmak üzere her türlü koşulda özel harekât gerçekleştirmeye yönelik uygulama alanları mevcut.’ ifadelerini kullandı.

Zolotov, İçişleri Bakanı Süleyman Süleyman Soylu ve Jandarma Komutanı Arif Çetin ile yapılan görüşmede ‘Rosgvardiya ve Türkiye Jandarma Komutanlığı’nın arasında ortak toplantılar düzenlenmesi konusunda anlaştıklarını söyledi.
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