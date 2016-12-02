Samanyolu Haber /Dünya / Rus Kanalında Erdoğan için ilginç yorum /02 Aralık 2016 11:02

Rus Kanalında Erdoğan için ilginç yorum

Rus siyasi uzman Boris Nadejdin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘önce söylediğini sonra düşündüğünü’ öne sürdü.

SHABER3.COM


Rus 1. Kanal televizyonunda yayınlanan ‘Vremya Pokajet’ (Zaman Gösterecek) programında konuşan Nadejdin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suriye’de düzenlenen harekatla ilgili olarak dile getirdiği “Devlet terörü estiren zalim Esed’in hükümranlığına son vermek için biz oraya girdik, başka bir şey için değil” ifadelerini değerlendirdi. Nadejdin şu ifadeleri kullandı: “Erdoğan’ın sözlerine derin şekilde takılmamak lazım. Olay çok basit. Erdoğan’ın bir özelliği vardır: Erdoğan önce söylüyor, sonra düşünüyor… ABD Başkanlık seçimlerinin ardından bazıları delirlemeye başladı. Halep kentinin işgalden kurtarılması artık kaçınılmaz, dolayısıyla bazılarının siniri bozulmaya başladı bile.”

Programda konuşan diğer Rus uzman Maksim Şevçenko ise Erdoğan’ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’la ilişkisinin kötü olduğuna işaret ederek, “Evet, Erdoğan ve Esad’ın arası önce iyiydi. Ama sonrasında Erdoğan Esad’ı sevmediğini hep söyledi. Fakat şunu da unutmamak lazım: Erdoğan için Rus-Türk ilişkileri çok önemli” yorumunda bulundu.
<< Önceki Haber Rus Kanalında Erdoğan için ilginç yorum Sonraki Haber >>

Yalanlar ve Gerçekler

Yalanlar ve Gerçekler

Hocaefendi'den suikaste ilişkin yeni mesaj

Hocaefendi'den suikaste ilişkin yeni mesaj

Yol TV'den canlı yayında kapatmaya ilk mesaj

Yol TV'den canlı yayında kapatmaya ilk mesaj

Rusya'da korkutan patlama

Rusya'da korkutan patlama

Sahra Çölü'ne kar yağdı

Sahra Çölü'ne kar yağdı

Yurt müdürü öğrencinin kafasını masaya vurdu!

Yurt müdürü öğrencinin kafasını masaya vurdu!

Cemaatlerden kafa karıştıran sohbet iptalleri... Cübbeli Ahmet videoyla duyurdu

Cemaatlerden kafa karıştıran sohbet iptalleri... Cübbeli Ahmet videoyla duyurdu

Ünlü havai fişek fabrikası patladı

Ünlü havai fişek fabrikası patladı

Twitlerle Türkiye gündemi

Twitlerle Türkiye gündemi

Cumhurbaşkanı'ndan skandal şehit açıklaması!

Cumhurbaşkanı'ndan skandal şehit açıklaması!
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:41:15