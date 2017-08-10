Rus haber ajansı Sputnik'ten Türkiye'ye IŞİD suçlaması

'IŞİD'e Gaziantep ve Erbil üzerinden para aktarıldı'





Rus haber ajansının haberine göre tüm para transferi kanallarının paralel ve kesintisiz olarak çalıştığını da kaydeden yetkili, bu kanallar üzerinden günde 3 milyon dolar aktarıldığının altını çizdi.







Öte yandan yetkili, 2016 sonu ile 2017 başında transfer edilen para miktarı belirgin oradan azalarak 80-100 bin dolar seviyesine gerilediğini söyledi.





Musul'u kurtarma operasyonun sonuna kadar militanlara düzenli olarak para transferinin sürdüğünü de dikkat çeken yetkili, paraların örgütün ihtiyaçları ve militanlara ödeme yapılması için kullanıldığını vurguladı.



