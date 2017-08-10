Samanyolu Haber /Gündem / Rus haber ajansı Sputnik'ten Türkiye'ye IŞİD suçlaması /10 Ağustos 2017 15:56

Rus haber ajansı Sputnik'ten Türkiye'ye IŞİD suçlaması

Irak'ın Musul kentinde IŞİD'e finansman akışını takip eden bir yetkili, militanlara kaynak aktarımının çok zor ve karmaşık bir süreç sonunda gerçekleştiğini belirtti. Sputnik'e konuşan ve güvenlik gerekçeleriyle ismi gizli tutulan yetkili, teröristlerin paravan şirketler, Gaziantep ve Erbil üzerinden olmak üzere üç farklı yoldan finans yardımı aldığını ifade etti.

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'IŞİD'e Gaziantep ve Erbil üzerinden para aktarıldı'

Rus haber ajansının haberine göre tüm para transferi kanallarının paralel ve kesintisiz olarak çalıştığını da kaydeden yetkili, bu kanallar üzerinden günde 3 milyon dolar aktarıldığının altını çizdi. 

Öte yandan yetkili, 2016 sonu ile 2017 başında transfer edilen para miktarı belirgin oradan azalarak 80-100 bin dolar seviyesine gerilediğini söyledi.

Musul'u kurtarma operasyonun sonuna kadar militanlara düzenli olarak para transferinin sürdüğünü de dikkat çeken yetkili, paraların örgütün ihtiyaçları ve militanlara ödeme yapılması için kullanıldığını vurguladı.

 
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