Samanyolu Haber /Dünya / Rus devlet televizyonunda övülen robotun içinden insan çıktı! /13 Aralık 2018 01:10

Rus devlet televizyonunda övülen robotun içinden insan çıktı!

Rus devlet televizyonu Russia-24'de yayımlanan bir programda "ileri teknoloji robot" olarak tanıtılan 'android'in, aslında robot kostümü içindeki bir insan olduğu ortaya çıktı.

Rusya'da ileri teknoloji ürünü diye övülen robotun içinden insan çıktı

Salı günü bir gençlik forumundan yayınlanan programda kanalın sunucusu, "Robot Boris"in yeteneklerini övdü ama robotla ilgili tuhaflıklar dikkatli bloggerların gözünden kaçmadı.

BBC Türkçe Servisinin İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesinden aktardığı habere göre 'robot', Moskova yakınlarındaki Yaroslavl kentinde düzenlenen bir teknoloji forumunda sergileniyordu.

Sunucu robottan "Daha şimdiden dans etmeyi öğrendi ve hiç de fena değil" diye bahsetti.

Ancak TJournal internet sitesi, şüpheler üzerine şu soruları sordu:

"Boris'in dış sensörleri nerede? Neden bu robot dans ederken neden bu kadar fazla 'gereksiz hareketlerde' bulunuyor?"
"Neden bu robot sanki bir insanın rahatlıkla içine sığabileceği boyutlarda?"

Sosyal medyada daha sonra yayımlanan fotoğraflar ise, sır perdesini araladı.

Robotun arkasından çekilen bir fotoğrafta, kostümün içindeki adamın boynu görülüyordu.

'Robot Boris'in aslında 3,800 dolar değerindeki kostümün içindeki bir insan olduğu öğrenildi.

'Gerçek robotmuş gibi göstermeyi amaçlamadık'

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kurduğu haber ajansı MBKh Media, robot kostümü içindeki adamın da göründüğü yeni bir fotoğraf yayımladı.

Ajansın haberinde, Proyektoria isimli teknoloji forumunun organizatörlerine ithafen "kimsenin robotu sanki gerçekmiş gibi göstermeye çalışmadığı" vurgulandı.

Ancak devlet televizyonunun hatayla ya da bilerek forumdaki robottan gerçekmiş gibi bahsetmesi ve ileri teknolojisini övmesi tepki çekti.

Russia-24 televizyonu da YouTube kanalında yayımladıkları söz konusu videoyu önce geri çekti, sonra aynı gün içinde yeniden erişime açtı.
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