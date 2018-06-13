Rus büyükelçi Romanya’da cüzdanını çaldırdı

Büyükelçi Valery Kuzmin, eşiyle birlikte hafta sonunu Transilvanya bölgesinde geçirmek istedi. Cumartesi akşamı Sibiu’nun Büyük Meydan adlı bölgesinde gezinti yaparken, büyükelçi Kuzmin ve eşi sahnede oynanan tiyatroyu seyre koyuldu.







GÖMLEK CEBİNDEKİ CÜZDANI ÇALMIŞLAR





Seyir esnasında uygunsuz bir fiziksel temasla karşı karşıya kalan Rus büyükelçi, hemen ceplerini yokladı. Gömlek cebindeki cüzdanın çalındığını fark eden Kuzmin, en yakın polis karakoluna giderek şikayetçi oldu. News.ro haber ajansının bildirdiğine göre Valery Kuzmin, cüzdanında 1250 ley Romanya parası ve 250 doların yanısıra, kredi kartları ve şahsına ait diplomatik kimliğin bulunduğunu beyan etti.





HAFTA SONU 5 HIRSIZLIK VAKASI





Sibiu polisi, Kuzmin’in ifadesi doğrultusunda çalışma başlattı. Hafta sonu telefon ve para hırsızlığı şeklinde 5 vakanın rapor edildiğini hatırlatan Sibiu polisi sözcüsü Elena Welter, faili bulmak için savcılık koordinesinde çalışma yürütüldüğünü duyurdu.





2007’de Avrupa Kültür Başkenti seçilen Sibiu, Romanya’nın en kalabalık turizm merkezlerinden biri olarak yaz döneminde çok sayıda sanatsal etkinliğe ev sahipliği yapıyor.





İPA Haber