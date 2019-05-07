Rus basını bile inanamadı

Rus basını, YSK’nin İstanbul’daki Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini yenileme kararına geniş yer ayırdı. Komsomolskaya Pravda gazetesi iptal kararı karşısında “Nasıl yani, mümkün müydü ki böyle bir şey?” diye sorarken, RBK gazetesinde ‘Türkiye’de halkın sandığa gitmekten yorulduğu’ yorumuna yer verildi.







Rus bulvar gazetesi Komsomolskaya Pravda (KP) gazetesi, İstanbul seçimlerinin iptali kararını şaşkınlıkla karşıladıklarını yazdı. Gazete haberi, “Türk Yüksek Seçim Kurulu, muhalefetin zafer elde ettiği İstanbul seçimlerini iptal etti: Nasıl yani, mümkün müydü ki böyle bir şey?” başlığı ile duyurdu.





KP’nin haberinde, iptal edilen seçimin galibi Ekrem İmamoğlu hakkında, “Seçimleri gerçekten de mikroskopla görülecek bir farkla kazanmıştı. Şimdi Yüksek Seçim Kurulu seçimlerin yenilenmesine karar verdi” ifadelerine yer verildi.





‘ERDOĞAN’IN İSTANBUL’U KAYBETME LÜKSÜ YOK’





Seçimlerin iptal edilmesini dört maddede toplayarak aktaran KP’nin haberinde, ‘İstanbul’un neden Ankara kadar önemli olduğu’ sorusuna şu yanıt verildi:





“[Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip] Erdoğan, partisinin, geçmişte kendisinin belediye başkanı olduğu İstanbul’u kaybetmesini kabullenemiyor. Seçimlerde adaylar arasındaki oy farkı gerçekten de minimaldi. Şimdi iktidar partisi bu minimal farkı, ikna edici bir zafer olmasa da yine de zafer elde etmek için kullanacak. Başkanlık sistemine geçilmesinin ardından geniş yetkiler elde eden Erdoğan’ın bu kenti kaybetmek gibi bir lüksü yok. Zira kendisi daha önce bu şehir için ‘İstanbul’u yöneten, Türkiye’yi yönetir’ demişti.”





‘SURİYE’DE YENİ OPERASYON PLANLIYOR’





Ayrıca KP’nin haberinde, ‘Türkiye’nin Suriye’de yeni bir operasyonun hazırlığını yaptığı fakat yabancı basın İstanbul’a odaklanmışken Erdoğan’ın etkili bir dış politika yürütmesinin biraz güç olduğu’ yorumu yapılıyor: “İstanbul’da oyların yeniden sayılması ile yenilginin zafere dönüştürülmesinin, Erdoğan’ın askeri operasyonlarına ilaveten meşruiyet kazandıracağı beklentisine girilmiş olabilir.”





‘RUSYA TARAFSIZ TUTUMUNU SÜRDÜRECEK’





Bunların yanında KP’nin haberinde, seçimlerin iptali sonrası Batı’nın Erdoğan’ı demokrasinin altını oymakla itham edeceği tahminine yer verilirken Moskova’nın başka ülkelerin iç işlerine karışmaktan hoşlanmadığı ve bu yüzden tarafsız duruşunu koruyacağı yorumu yer alıyor.





RBK: İKTİDARIN BASKISI İLE İPTAL EDİLDİ





Rus ekonomi gazetesi RBK ise İstanbul seçimlerinin iptaline ilişkin haberi ‘Türk Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul seçimlerini iptaline ve yenisinin düzenlenmesine karar verdi’ başlığı ile duyurdu. Rus siyaset bilimci Timur Ahmetov gazeteye demecinde, “Yüksek Seçim Kurulu’nun kararı, iktidarın baskıları neticesinde alındı. İtirazları değerlendirme süreci bile bir ay sürüncemede kaldı. Bu da seçim sonuçlarının sabote edilmesi için (yasalarda) boşluk arandığının göstergelerinden biriydi” ifadelerini kullandı.





Seçimlerin iptalinin seçmenlerin kararına nasıl yansıyacağını söylemenin kolay olmadığını kaydeden Ahmetov “İnsanlar, siyasi görüşleri her ne olursa olsun, seçimlerden usandılar” değerlendirmesinde bulundu.





KOMMERSANT: MUHALEFET KAZANDI, SEÇİM İPTAL EDİLDİ





Kommersant gazetesi ise haberinde “İstanbul belediye başkanının belirlendiği seçimler, muhalif adayın zaferi sonrası iptal edildi” ifadelerine yer verdi. ‘YSK’nin iptal kararını iktidar partisinin isteği üzerine aldığı’ ifade edilen haberde, AK Parti’nin seçimlerin iptal edilmesi için ortaya attığı iddialardan birinin, hakları olmamasına karşın yaklaşık 40 bin kişinin seçimlerde oy kullanmış olması olduğu hatırlatması yer aldı.





ROSSİSKAYA GAZETA PROTESTOLARI HABERLEŞTİRDİ





Rus hükümetinin resmi kararlarının yayınlandığı Rossiskaya Gazeta ise İstanbul seçimlerinin iptali ardından şehrin birçok semtinde kararın ‘tencerelerle protesto edildiğini’ yazdı. “İstanbul sokaklarında inanılmayacak bir gürültü hakim” ifadelerine yer verilen haberde, çok sayıda şehir sakininin kapkacaklarıyla sokağa çıkıp protesto gösterisi gerçekleştirdiği, otomobilleriyle sokağa dökülenlerin de korna çalarak onlara eşlik ettiği kaydedildi. Haberde ayrıca İstanbul’daki protestolarla ilgili pek çok video ve sosyal medya paylaşımına yer ayrıldı.