Samanyolu Haber /Dünya / Rum yönetimi, KKTC'den akaryakıt alınmasını yasakladı /28 Haziran 2018 14:51

Rum yönetimi, KKTC'den akaryakıt alınmasını yasakladı

Rum Gümrük Dairesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile Güney Kıbrıs arasındaki akaryakıt fiyatlarındaki farklar nedeniyle sınır kapılarında önlem almaya başladı. KKTC'den akaryakıt alanların tespit edilip, gerekli cezaların kesilmesi istendi

SHABER3.COM



Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde dövizde yaşanan yükselme nedeniyle akaryakıt fiyatlarındaki artış, Rumları KKTC'ye yönlendirdi. Rum taksicilerin ve özel araç sahiplerinin fiyat farkı nedeniyle KKTC'de araçlarına akaryakıt aldığı eleştrileri üzerine Rum İçişleri Bakanlığı ile Enerji, Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanlığı yetkilileri özel bir toplantı yaptı. Toplantıda KKTC'den akaryakıt alanlara yönelik yaptırımların uygulanması kararı çıktı. KKTC'den alınan akaryakıtlar nedeniyle, Rum ekonomisin zarar ettiği belirtildi.

Alınan kararların ardından Gümrük Dairesi'ne sınırlarda denetimleri sıkılaştırma talimatı verildi. Denetimlerde, KKTC'den akaryakıt alanların tespit edilmesi, gerekli cezaların kesilmesi istendi.


Buna göre; KKTC'ye geçip deposu dolu olarak geri dönenlere 50 bin Euro'ya kadar para cezası verilecek, araçlarına el konulabilecek.

Rum medyası da gelişmeye geniş yer verdi. Güney'in önemli gazetelerinden Politis, 'Sahte akaryakıt' krizi olarak verdiği haberinde; sürecin bir taksi şirketinin akaryakıtlarını KKTC'den almasıyla başladığını belirtti. Taksi şirketinin araçlarında yapılan denetimlerde, depoların KKTC'den doldurulduğunun ortaya çıktığı kaydedildi.

Uygulamayı da eleştiren gazete, 'Deposunun yarısını KKTC'de, yarısını da Güney Kıbrıs'ta dolduranların durumları ne olacak?, Kıbrıslı Rum sürücüler, KKTC'de yakıtlarının tükendiğini ve oradaki istasyonlardan akaryakıt almaya mecbur kaldıklarını söylerlerse ne olacak?' sorularını sordu.
Arada büyük fark var
Güney Kıbrıs'ta kurşunsuz 95 1,232 euro, kurşunsuz 98 1,286 euro, dizel ise 1,243 eurodan, KKTC'de ise; kurşunsuz 95 4,30 TL, Kurşunsuz 98 4,48 TL, dizel ise 4,13 TL'den satılıyor.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rum yönetimi, KKTC'den akaryakıt alınmasını yasakladı Sonraki Haber >>

Mehmet Altan'dan ilk sözler

Mehmet Altan'dan ilk sözler

KHK ihracını protesto eden kadına yumruklu gözaltı

KHK ihracını protesto eden kadına yumruklu gözaltı

Akşener Genel Başkanlığa devam edecek...

Akşener Genel Başkanlığa devam edecek...

Erzurum'da pusulalara AKP ve Erdoğan mührü basan başkan kaydedildi

Erzurum'da pusulalara AKP ve Erdoğan mührü basan başkan kaydedildi

AKP ve Erdoğan'a ikişer kez oy verip kaydetti

AKP ve Erdoğan'a ikişer kez oy verip kaydetti

Suruç'ta sandığa fazladan atılan oylar görüntülendi

Suruç'ta sandığa fazladan atılan oylar görüntülendi

Zimbabve devlet Başkanı'na suikast anı kaydedildi

Zimbabve devlet Başkanı'na suikast anı kaydedildi

Seçim senaryoları ve Türkiye’yi bekleyen Tehlike

Seçim senaryoları ve Türkiye’yi bekleyen Tehlike

İnce İzmir'de milyonlarca kişiye konuştu

İnce İzmir'de milyonlarca kişiye konuştu

AKP'li yazar: Dış güçler çok yağmur yağdırıp AK Parti'yi zayıflatmak istiyorlar

AKP'li yazar: Dış güçler çok yağmur yağdırıp AK Parti'yi zayıflatmak istiyorlar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:13:27