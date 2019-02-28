Samanyolu Haber /Dünya / Rum tarafının sondajından dünyanın en büyük doğalgaz rezervlerinden biri çıktı /28 Şubat 2019 18:42

Rum tarafının sondajından dünyanın en büyük doğalgaz rezervlerinden biri çıktı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin tek taraflı ilan ettiği münhasır ekonomik bölgede sondaj ruhsatı verdiği şirketlerden ExxonMobil'in, son iki yılda dünyanın en büyük üçüncü gaz rezervini bulduğu açıklandı.

SHABER3.COM

Güney Kıbrıs Enerji Bakanı Yorgos Lakkopotis ile Exxon Mobil Başkan Yardımcısı Tristan Aspray, Lefkoşa'da basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Exxon Mobil-Katar Petrol işbirliğinde 10. parselde sürdürülen çalışmalarda, 141 ile 226 milyar metreküp arasında gaz rezervinin bulunduğu açıklandı.

Bunun dünyadaki en büyük rezervlerden biri ve aynı zamanda bugüne dek Kıbrıs'ta bulunanlar içinde en büyüğü olduğu belirtildi.

Exxon Mobil'in son iki yılda dünyanın en büyük üçüncü gaz rezervini bulduğunu söyleyen Lakkopotis, bunun dünya çapında bir keşif olduğunu ve Kıbrıs'ın açıklarında daha da fazla hidrokarbon rezervleri keşfedilebileceğine kanıt oluşturduğunu dile getirdi. 

Rum bakan bunun Avrupa açısından alternatif bir enerji kaynağı oluşturabileceğine dikkat çekerken, Exxon Mobil Başkan Yardımcısı da gazı işleyip ithal etmek için Kıbrıs'da bir tesis inşa etmenin seçenekler arasında olduğunu söyledi.

Aspray, Kıbrıs'ın güney sularında daha fazla gaz araması yapmakla ilgilendiklerini belirtti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin tek taraflı ilan ettiği MEB'de Kuzey Kıbrıs'ı yok sayarak yaptığı sondajlar Ankara ile sürekli gerginlik sebebi oluştururken Kuzey ile Güney Kıbrıs arasındaki müzakereleri de olumsuz etkiliyor.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rum tarafının sondajından dünyanın en büyük doğalgaz... Sonraki Haber >>

Uçak pistte kayarak spin attı

Uçak pistte kayarak spin attı

Buz Hokeyi maçında 'Puck' yorumcuyu vuruyordu

Buz Hokeyi maçında 'Puck' yorumcuyu vuruyordu

AKP ilçe başkanından itiraf

AKP ilçe başkanından itiraf

Teyzelerden Erdoğan'a: Bir Cumhurbaşkanı millete çay dağıtamaz

Teyzelerden Erdoğan'a: Bir Cumhurbaşkanı millete çay dağıtamaz

Izdıraplarla inlediğin zaman…

Izdıraplarla inlediğin zaman…

Muhteşem uzay görüntüleri

Muhteşem uzay görüntüleri

Zanlı nezaretin penceresinden kaçtı

Zanlı nezaretin penceresinden kaçtı

Marangozdan ilginç buluş

Marangozdan ilginç buluş

Yine A Haber rezaleti: Figüran tutup Erdoğan'ı övdürdüler

Yine A Haber rezaleti: Figüran tutup Erdoğan'ı övdürdüler

Ormanda alev hortumu paniği

Ormanda alev hortumu paniği
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:03:51