Rum tarafının sondajından dünyanın en büyük doğalgaz rezervlerinden biri çıktı

Güney Kıbrıs Enerji Bakanı Yorgos Lakkopotis ile Exxon Mobil Başkan Yardımcısı Tristan Aspray, Lefkoşa'da basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Exxon Mobil-Katar Petrol işbirliğinde 10. parselde sürdürülen çalışmalarda, 141 ile 226 milyar metreküp arasında gaz rezervinin bulunduğu açıklandı.





Bunun dünyadaki en büyük rezervlerden biri ve aynı zamanda bugüne dek Kıbrıs'ta bulunanlar içinde en büyüğü olduğu belirtildi.





Exxon Mobil'in son iki yılda dünyanın en büyük üçüncü gaz rezervini bulduğunu söyleyen Lakkopotis, bunun dünya çapında bir keşif olduğunu ve Kıbrıs'ın açıklarında daha da fazla hidrokarbon rezervleri keşfedilebileceğine kanıt oluşturduğunu dile getirdi.







Rum bakan bunun Avrupa açısından alternatif bir enerji kaynağı oluşturabileceğine dikkat çekerken, Exxon Mobil Başkan Yardımcısı da gazı işleyip ithal etmek için Kıbrıs'da bir tesis inşa etmenin seçenekler arasında olduğunu söyledi.





Aspray, Kıbrıs'ın güney sularında daha fazla gaz araması yapmakla ilgilendiklerini belirtti.





Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin tek taraflı ilan ettiği MEB'de Kuzey Kıbrıs'ı yok sayarak yaptığı sondajlar Ankara ile sürekli gerginlik sebebi oluştururken Kuzey ile Güney Kıbrıs arasındaki müzakereleri de olumsuz etkiliyor.



