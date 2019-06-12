Samanyolu Haber /Dünya / Ruhani: ABD'nin bizi durduracak gücü yok /12 Haziran 2019 20:57

Ruhani: ABD'nin bizi durduracak gücü yok

İran nükleer programı nedeniyle ABD tarafından uygulanan ekonomik yaptırımlarla gündemde. ABD ile İran arasındaki krize bir çözüm bulunması amacıyla Japonya Başbakanı Şinzo Abe arabuluculuk yapmak için harekete geçerken, Tahran’dan ekonomik yaptırımlara ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani “ABD, İran’a karşı yaptırım seçeneklerini tüketti” diye konuştu.

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Washington-Tahran arasında arabuluculuk çabasındaki Almanya Dışişleri Bakanı Haiko Maas'ın ardından Japonya Başbakanı Şinzo Abe'yi ağırlayacak olan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, kabine toplantısında Amerikan yaptırımlarını değerlendirdi. Ruhani, Trump yönetiminin İran ve İran halkına baskı yapmak için elinde başka bir seçeneğinin kalmadığını söyledi.

Ruhani, İran halkına seslenerek şunları ifade etti:

"ABD'nin elinde İran'a baskı yapmak için başka seçenek kalmamıştır, bu dönemde ulusumuza baskı uygulamak için ellerindeki tüm seçenekleri kullanmışlardır ve bugünden itibaren baskıları ile tehditleri sona erecektir."

Ruhani, ABD yaptırımlarının gücünün fiilen bitmek üzere olduğunu da söyledi.

Trump yönetiminin maksimum baskı yaklaşımının “ekonomik terörizmin” net bir simgesi olduğunu belirten Ruhani, "Bunları tarih yazacak, İran halkının maksimum baskıya karşı sapasağlam ayakta direndiği tarihe geçecek" dedi.

Ruhani, Trump yönetiminin daha önce ölçüsüzce yaptığı konuşmaları daha mutedil bir seviyeye indirdiğine dikkat çekerek “Şüphe yok ki girdikleri yanlış yoldan geri adım atacaklar" ifadesini kullandı.
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