Rubin: Türkiye'yi terör destekçisi devlet olarak tanımlamanın zamanı geldi



Medyabold.com internet sitesinde yer alan çeviriye göre Michael Rubin, Türkiye ile El-Kaide bağlantılı Eş-Şebab arasında bağlantılar bulunduğunu yazdı.





Çoğu ülke için El-Kaide bağlantılı Eş-Şebab terör örgütüne yardım etmeyi düşünmenin imkansız olduğunu ifade eden Michael Rubin, “Ancak Türkiye istisna.” dedi.







Kapatılan Today’s Zaman Ankara Temsilcisi Abdullah Bozkurt’un bir yazısından alıntılar yapan Michael Rubin, Türkiye’nin İbrahim Şen aracılığıyla Eş-Şebab’a 2012 yılında 600 bin dolar aktardığını belirtti.





RUBİN: İNSANİ YARDIM GÖRÜNTÜSÜ ALTINDA SURİYE’DEKİ RADİKAL GRUPLARA MALZEME GÖNDERİLDİ





Pakistan’da El-Kaide ile bağlantılı olduğu iddiasıyla yakalanan İbrahim Şen’in, bir dönem Türk istihbaratı için Suriye’deki gruplarla ‘irtibat elemanı’ olarak çalıştığını iddia etti.





Rubin, İbrahim Şen ve bağlantılarını ortaya çıkaran polisler ve yargılayan hakim ve savcıların 2014 yılında hükümet tarafından tasfiye edildiğini ifade etti. Mahkeme kararıyla yapılan dinlemelerde Şen’in Türk istihbaratı ile bağlantılarının ortaya çıktığını kaydetti.





Mahkeme kayıtlarında, İbrahim Şen’in İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı (İHH) ve diğer bazı yardım kuruluşları aracılığıyla insani yardım görüntüsü altında Suriye’deki radikal gruplara yardım gönderdiği ortaya çıkmıştı.





Polis, İbrahim Şen ile bağlantılı 3 kişi tespit etmiş ve bu 3 kişinin de İHH’nın çeşitli illerdeki şube yöneticileri olduğu görülmüştü.





Şen ile bu 3 kişi arasındaki ses kayıtlarının, sınırdaki valilerin Suriye’ye pick-up gidişini engellemesinin ardından ambulanslar içerisinde radikal gruplara mal gönderdiği ortaya konulmuştu.





Michael Rubin, Türkiye’nin El-Kaide’yi aktif şekilde ve İŞİD’i en azından pasif şekilde desteklemesinin ABD’yi Kürtlerle işbirliğine gitmesine neden olduğunu vurguladı.

Ankara’nın Suriye’deki radikal gruplarla işbirliğinin aynı zamanda Türkiye’nin sınır bölgelerine ve kendisine zarar verdiğini kaydetti.





RUBİN: BM SİLAH AMBARGOSUNA RAĞMEN TÜRKİYE LİBYA’DAKİ RADİKAL GRUPLARA SİLAH GÖNDERDİ





Rubin, Libya’ya yönelik Birleşmiş Milletler’in silah ambargosu olmasına rağmen son haftalarda Libya’daki radikal gruplara Türkiye’den gönderilen silahların Libyalı yetkililer tarafından yakalandığını hatırlattı.





Türkiye’nin Nijerya’daki radikal gruplara ve Hamas’a yönelik silah gönderdiğini de ifade eden Michael Rubin, Eş-Şebab’a yardımın bu resmin sadece bir parçası olduğunu yazdı.



