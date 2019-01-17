RTÜK'te Konyalı olma kriteri: Başkan'ın hemşeri torpili ayyuka çıktı

RTÜK’ün CHP kontenjanından seçilen üyesi İlhan Taşcı, RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya’nın kurumda üst kademelerde yaptığı atamalarda “hemşehri” kriterini dikkate aldığını ortaya çıkardı. Taşcı, “RTÜK yönetilmiyor, yalnızca başkan kendi işini yürütüyor” dedi.





RTÜK üst kurulunun özel kalem müdürlüğüne getirilen Cüneyt Yasin Keskin, RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya gibi Konyalı. Keskin, önce istisnai kadrolardan biri olan özel kalem müdürlüğüne sınavsız geçişle birlikte kamu görevlisi vasfına sahip oldu. Ardından RTÜK’ün İzmir Bölge Temsilcisi olarak görevlendirildi. Keskin’in zaten İlhan Yerlikaya’nın AKP Konya Milletvekili olduğu dönemde danışmanı olduğu belirtilirken, kamu görevlisi vasfını kazanabilmesi için onu istisnai olarak özel kalem müdürlüğünde görevlendirilen Aziz Yavuz da Konyalı.

Öte yandan üst kurulda daire başkan yardımcısı kadrosunda bulunan Fatih Turgut, Dinser Şahin ve Şükrü Öztürk’ün Konyalı olduğu ifade edildi. Geçtiğimiz günlerlerde Turkuvaz Grubunu uyardığı için görevden alınan bürokratın tartıştığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Ömer Yerlikaya ise RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya’nın amcasının oğlu. Ömer Yerlikaya’nın amcasının oğlu İlhan Yerlikaya’nın RTÜK Başkanlığına seçilmesinden önce de daire başkanlığı görevinde olduğu belirtiliyor.





‘RTÜK MÜ, HEMŞEHRİ DERNEĞİ Mİ?’





Evrensel’den Birkan Bulut’un haberine göre; RTÜK’ün CHP’li Üyesi İlhan Taşcı, “RTÜK yönetilmiyor, yalnızca başkan kendi işini yürütüyor” dedi. RTÜK’ün kurumsal kimliğinin içinin boşaltıldığını belirten Taşcı, RTÜK’ün bir hemşehri dayanışma derneği olmadığını vurguladı.





Bu kişilere değil, bu yönteme ve atama yöntemine itirazı olduğunu ifade eden Taşcı, “Böyle olunca da özgül ağırlığını ne yayıncıya ne de kamuoyuna hissettirebiliyor. RTÜK’te yükselmek ya da görev almak isteyenlerin nüfuslarını Konya’ya aldırmaları gerekiyor” dedi.





‘İKİ AMCA OĞLU’NUN YÖNETİĞİ ALGISI’





Yerlikaya’nın özel kalem müdürlüğünü hemşehrilerini kamuya taşımak için asansör olarak kullandığını belirten Taşcı, bu isimlerin neredeyse tamamının da özel kalem müdürlüğünde çalışmadan başka görevleri üstlendiklerine dikkat çekti. Taşcı, “İlhan Yerlikaya, RTÜK Başkanı olduktan sonra ya Ömer Bey’in affını istemesi gerekirdi, ya da İlhan Bey’ın amcasının oğlunu görevden alması gerekirdi. Ömer Bey görevini en iyi şekilde yapmış olsa bile görevini sürdürmesi etik açıdan tartışmalı. İki amca oğlunun kurumu yönettiği algısını yaratır. Bu algıda kurum içindeki iş barışını bozar” diye konuştu.