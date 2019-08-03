'RTÜK YouTube’u da denetleyebilir'

Yönetmelikle, internet üzerinden radyo, TV ve isteğe bağlı yayın yayın yapmak isteyenlerin RTÜK’ten yayın lisansı alması zorunlu kılınmıştı. Bu şekilde RTÜK’ün istediği yayını lisanslandırıp istemediğine de lisans vermeyerek bazı yayınlara sansür uygulayabileceği yönünde yorum yapılmıştı.





Yönetmelikte açıkça belirtilmediği için YouTube gibi video paylaşım sitelerinde kanalı olan ve düzenli yayın yapan kişilerin de RTÜK denetimine girip girmeyeceği, lisans alıp almayacağı bilinmiyor.





‘YouTube denetlenilir’

BBC Türkçe’den Funda Öztürk’e konuşan eski RTÜK üyesi Hamit Ersoy, yayın yapılan mecradan bağımsız olarak, yayıncılık niteliği taşıyan her türlü içeriği denetlemenin RTÜK’ün görevi olduğunu ifade etti.





Yönetmelikle Netflix ve Blu TV gibi yayınlarda denetim yapılacağını dile getiren Ersoy, “Sadece bunlarla sınırlı kalmayacak” dedi. Eski RTÜK üyesi şöyle devam etti: “Örneğin YouTube’da birisi çıkıyor ve düzenli olarak oradan yayın yapıyor. Eğer RTÜK bünyesindeki iş yükü el verirse ve teknik altyapı kurulursa, bu yayınların içerikleri de denetlenecek. Eğer bu yayında, yayıncılık ilkelerine aykırılık tespit edilirse o zaman RTÜK, YouTube’un kendisini değil ilgili hesabını sorumlu tutar ve o hesaba erişim engellenir.”









Ersoy, haber sitelerinin video yayınlarının da denetim kapsamına girip girmeyeceğinin, RTÜK üyelerinin kendi aralarındaki tartışmalar ve oylama sonucunda belli olacağını vurguladı.





AKP’li temsilci: YouTube kapsam dışı





RTÜK’ün AKP kontenjanından seçilen üyesi Nurullah Öztürk, haber sitelerinin, YouTube ya da Periscope gibi hesaplarından yapılan yayınların istisna kapsamında yer alacağını, RTÜK denetimine tabii olmayacağını aktardı.





RTÜK’ün CHP kontenjanından seçilen üyesi, gazeteci Faruk Bildirici de “Özellikle de çeşitli dijital ortamlardan bağımsız habercilik yapan siteler, gazeteciler, YouTuberlar vesair bireysel iletişimlerin bu yasal düzenleme ve yönetmelik kapsamına girmediği kanısındayım” ifadelerini kullandı.