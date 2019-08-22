Samanyolu Haber /Gündem / Öğrenci yazdı, RTÜK uzmanı imzasını attı /22 Ağustos 2019 14:06

Öğrenci yazdı, RTÜK uzmanı imzasını attı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nda görev yapan Üst Kurul Uzmanı Ahmet Akalın’a intihal suçlaması... RTÜK Üst Kurul Uzmanı Akalın, editörlüğünü yaptığı çalıştay kitabında öğrencilerin kaleme aldığı makaleleri kendi imzasıyla yayımladı. Kendisiyle iletişime geçen öğrenciye ise, “Bununla ilgili uğraşma, benim için hiç iyi olmaz.” dedi.

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nda görev yapan Üst Kurul Uzmanı Ahmet Akalın’ın editörlüğünü yaptığı “Uluslararası 10. Gelecekle İletişim Çalıştayı” kitabında öğrencilerin yazdığı makalelere kendi imzasını attığı ortaya çıktı.

MART AYINDA KİTAPLAŞTIRILDI

Kültürel Değerlerin Tanıtımında Medyanın Rolü: Özbekistan Örneği ana temasıyla 7-12 Mayıs tarihleri anasında Özbekistan’ın Taşkent, Semerkant ve Buhara şehirlerinde gerçekleştirilen Uluslararası 10'uncu Gelecekle İletişim Çalıştayı’nda yapılan bildiri sunumları mart ayında kitaplaştırıldı.

Çalıştaya katılan ve buna ilişkin bir makale yazan Tatiana Coinac isimli öğrenci, mayıs ayında eline ulaşan kitapta kendi yazdığı makalenin Üst Kurul Uzmanı Ahmet Akalın’ın da imzasıyla yayımlandığını gördü. Mayıs ayından bu yana RTÜK’e şikâyet dilekçeleri yazan Coinac, herhangi bir sonuç alamadı.



ÖZÜR BİLE DİLEMEDİLER

Coinac, kaleme aldığı konu ile ilgili çok az Türkçe kaynak olduğunu, çoğunlukla Rusça kaynaklardan faydalandığını ve Özbekistan’da tanıştığı insanlarla konuşarak bu makaleyi kaleme aldığını söyledi. 

Coinac, “Türkçe konusunda hatalar yapabiliyorum bu sebeple makalemin editörlüğünü de Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden bir hocam yaptı. Benim Akalın’a gönderdiğim makale ile yayımlanan makale arasında ufak tefek yazım hataları dışında değişiklik yok. Herhangi bir katkısı olmadığı halde, onayım olmadan makaleme kendi imzasını attı. Bu durumu yaşayan tek kişi ben değilim, çalıştaya katılan diğer öğrencilerin çalışmalarına da kendi imzasını atmış. Ben sadece bu hatanın giderilmesini ve özür dilenmesini istiyorum ama onu da yapmadılar.” dedi.

"UĞRAŞIRSAN KÖTÜ OLUR"

Çareyi sosyal medyada durumu paylaşmakta bulan Coinac’a Akalın’ın “Bunun senin için problem olmayacağını düşündüm. Uğraşırsan bu benim için kötü olur.” mesajı attığı görüldü.
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