RTÜK İnternete el attı: Sansür yapacak, vergi toplayacak

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin tartışılan yönetmelik hakkında bu sefer Ahmet Hakan'a görüş verdi.





Meclisten geçirilen yasanın ardından düzenlenip Resmi Gazete'de yayımlanan Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik, "Internet sansürüne" yönelik bir adım olarak değerlendirilmiş ve tepki görmüştü.





RTÜK başkanı Ebubekir Şahin, çeşitli basın organlarında yayımlanan açıklamalarıyla amaçlarının Internet sansürü olmadığını öne sürmüş, bunun bir çarpıtma olduğunu söylemiş hatta Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada "İnternet üzerindeki platformlarda isteğe bağlı yayıncılığı düzenleme ve denetleme çalışmalarımız hayatın doğal akışına ters düşecek şekilde olmayacaktır. Kişilerin özgürlük alanları bizim için çok değerli ve anlamlıdır" demişti.





Ahmet Hakan bugün Hürriyet'te yayımlanan köşe yazısının bir bölümünü RTÜK başkanı ile görüşmesine ayırdı.





Ahmet Hakan, hakkında "Özgürlüklere önem veren, kurumsal geçmişi önemseyen, diyaloğa açık, her kesimle iyi ilişkiler kuran bir isim olduğuna dair izlenimler almış"olduğunu söylediği Ebubekir Şahin'in söylediklerini şöyle aktardı:





PLATFORMLARIN TEPE YÖNETİCİLERİ İLE GÖRÜŞÜYORUZ





Biz RTÜK olarak... Netflix, Blu TV, Turkcell Plus gibi platformların tepe yöneticileriyle sağlam bir iletişim içindeyiz. Bu platformların yöneticileri, lisanslama için gerekenleri yapmaya hazırlar.





Yönetmelik, tüm Interneti kapsamıyor. Düzenleme Internet üzerinden radyo-televizyon yayıncılığı yapacak kuruluşları ilgilendiriyor.





HAYATIN DOĞAL AKIŞINA TERS DÜŞMEYİZ





Platformlarla ilgili yapacağımız denetlemeler, hayatın doğal akışına ters düşecek şekilde asla olmayacaktır. Kişilerin özgürlük alanları bizim için çok değerli ve anlamlıdır.





Denetim başladığında bugün koparılan fırtınaların gereksizliği, acımasız eleştirilerin haksızlığı ortaya çıkacaktır.





VERGİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ YOKTU BUNA SON VERİLİYOR





İnternet tabanlı yayın yapan şirketlerin, hiçbir vergi yükümlülüğü yoktu. Hukuki hiçbir sorumlulukları yoktu. Buna son veriliyor.





Çocuklarımızın, gençlerimizin ruhsal ve fiziksel gelişim süreçlerini etkileyecek içeriklere karşı tabii ki tedbir alacağız. İşin bu kısmına önem veriyoruz.