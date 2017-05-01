Samanyolu Haber /Medya / RTÜK: Evlilik programları yasaklanmadı ama... /01 Mayıs 2017 09:18

RTÜK: Evlilik programları yasaklanmadı ama...

RTÜK, KHK ile evlilik programlarının yasaklanmadığını ancak ihlallerin lisans iptaline varan yaptırımlara neden olacağını açıkladı.

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) yetkilileri OHAL kapsamında 690 sayılı KHK ile evlilik programlarının yasaklanmadığını yaptırımların ağırlaştırıldığını açıkladı

OHAL kapsamında 690 sayılı KHK ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ( RTÜK) Kanunu’nda yapılan değişikliğin ardından evlilik programlarının yasaklandığı tartışmalarıyla ilgili RTÜK’ten açıklama geldi.

Habertürk'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre kurum yetkilileri, evlilik programlarının yasaklanmadığını, ancak bu ve diğer programlarda yaşanacak yayın ihlallerinin bundan böyle lisans iptaline kadar yaptırımlara tabi olacağını belirtti.

8. MADDEDE DÜZENLENİYOR

TV ve radyoların uyması gereken yayın hizmetleri ilkeleri, kanunun 8. maddesinde düzenleniyor. Söz konusu maddede, televizyon lisans iptali sadece a, b ve d fıkralarında yer alan “devletin varlık ve bağımsızlığı, toplumda kin ve nefret duyguları oluşturma, terör eylemleri ve örgütlerini övme” konularıyla sınırlıydı.

'YAYINCILIK CESARET İSTEYEN BİR İŞ HALİNE GELDİ'

KHK ile yapılan düzenlemeleri değerlendiren RTÜK üyesi İsmet Demirdöğen evlilik programları ile ilgili zaman zaman RTÜK’te yaptırım kararı aldıklarını hatırlatarak şöyle konuştu: “Ancak biz RTÜK üyeleri olarak, evlilik programlarına yönelik düzenlemenin hazırlanma aşamasının hiçbir yerinde yokuz. Burada evlilik programları ile mücadele adı altında ne yazık ki televizyonlar ekran karartma ve lisans iptali tehdidi ile karşı karşıya bırakılmıştır. Yayıncılık cesaret isteyen bir iş haline gelmiştir.”


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