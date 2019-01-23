Samanyolu Haber /Medya / RTÜK Başkanı belli oldu /23 Ocak 2019 15:51

RTÜK Başkanı belli oldu

İlhan Yerlikaya’nın istifasıyla boşalan RTÜK Başkanlığı koltuğuna Ebubekir Şahin seçildi.

SHABER3.COM

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı (RTÜK) İlhan Yerlikaya, "ailesinin sağlık durumunu" gerekçe göstererek istifa etmişti. RTÜK, Yerlikaya'nın istifası nedeniyle bugün olağanüstü toplandı ve yeni başkanı seçti.

Yerlikaya'nın yerine AKP kontenjanından RTÜK'e üye olan isimlerden Ebubekir Şahin seçildi. Şahin, geçmişte eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın müsteşarlığını yapmıştı.

Yerlikaya niye istifa etti?

Yerlikaya'yı başkanlıktan istifaya götüren süreçte en önemli nedenlerden biri olarak son dönemde televizyon kanallarına yönelik yüksek oranlı cezalar gösteriliyor.

Son olarak Aralık ayı sonunda iktidara yakın olan Demirören grubuna ait Kanal D ile Star TV, Fox TV, Show TV'nin de aralarında bulunduğu yayın kuruluşlarına verilen yüksek oranlı para ve yayın durdurma cezaları nedeniyle televizyon sahiplerinin son derece rahatsız olduğu ve bu rahatsızlığın hükümete de iletildiği belirtiliyor.

Orantısız cezaların RTÜK'ten sorumlu olan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a da iletildiği ifade ediliyor.

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