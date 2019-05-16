Ronaldo'dan Filistin'e Ramazan yardımı

İtalya'nın "Seri A" ligi takımlarından Juventus'ta forma giyen Cristiano Ronaldo, Filistin'e yardım eli uzattı.
Juventuslu yıldız Ramazan ayı münasebetiyle yardıma muhtaç Müslümanların ihtiyaçlarının giderilmesi adına 1,5 milyon dolar (9,5 milyon TL) bağış yaptı.
Önceki yıllarda da Filistin'e yardımda bulunan yıldız futbolcu bu yönüyle Filistinlilerin takdirini kazanmıştı.
Cristiano Ronaldo, Filistinlilere yardım elini uzattı.
ALTIN AYAKKABI’YI SATTI, GELİRİNİ FİLİSTİNLİ ÇOCUKLARA BAĞIŞLADI
2012 yılında “Altın Ayakkabı” ödülünün açık arttırmada satılmasına izin veren Ronaldo, buradan elde edilen gelirin Filistinli çocuklara verilmesini sağlamıştı.
34 yaşındaki yıldız isim bununla birlikte 2013 yılında İsrail'le oynadıkları maçta formasını rakip takım oyuncusuna vermemişti.
Portekizli yıldız 2014 yılında da Ramazan Bayramı münasebetiyle Filistinlilere 2 milyon dolar bağışta bulunmuştu.
Ronaldo, 2015 yılında terör saldırısında yaralanan, 3 yaşında anne ve babasını kaybeden Filistinli Haydar Mustafa'nın hayalini gerçekleştirmişti.