Ronaldo kazandığı para ile zirvede

İspanyol temsilcisi Real Madrid ile kazandığı başarıların ardından, yaz transfer döneminde 100 milyon euro bonservis bedeliyle Juventus'a giden Portekizli yıldız Ronaldo, yeni takımında henüz fileleri havalandıramasa da kazandığı maaşla gündeme oturdu.



İtalyan basınında yer alan habere göre, Juventus'ta yıllık 31 milyon euro kazanan 33 yaşındaki Ronaldo, ülkede en fazla maaş alan futbolcular listesinin zirvede bulunuyor.





Ronaldo, ligde mücadele eden Atalanta, Cagliari, Chievo, Empoli, Frosinone, Genoa, Parma, Sassuolo, Spal ve Udinese'nin bir yılda futbolcularına yaptığı ödemenin toplamından fazla kazanacak.





EMRE CAN DA LİSTEDE





Portekizli futbolcuyu yıllık 9.5 milyon euroluk kazancıyla Juventus'tan Milan'a transfer olan Arjantinli Gonzalo Higuain izlerken, Liverpool'dan Juventus'a giden Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can da 5 milyon euroluk geliriyle listede yer aldı.





Sezona Chievo, Lazio ve Parma galibiyetleriyle üçte üç yaparak başlayan Juventus'ta, Ronaldo tüm maçlarda forma giymesine karşın, henüz gol atamadı.