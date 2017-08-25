Ronaldo, Avrupa'da yılın futbolcusu seçildi





Monaco'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilen UEFA Şampiyonlar Ligi grup kura çekiminin ardından, Real Madrid'den Cristiano Ronaldo, Juventus'tan Gianluigi Buffon ve Barcelona'dan Lionel Messi'nin aday gösterildiği ödül, sahibini buldu.





UEFA'ya üye 55 ülkeden gazetecilerin ve 2016-2017 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi gruplarındaki takımların başında yer alan 80 teknik direktörün katıldığı oylama sonrasında rakiplerini geride bırakan Ronaldo, Avrupa'da 2016-2017 sezonunun en iyi futbolcusu seçildi.