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Ronaldo şampiyonluk kupasını oğlunun gözüne çarptı
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Ronaldo şampiyonluk kupasını oğlunun gözüne çarptı
/
22 Mayıs 2019 00:42
Ronaldo şampiyonluk kupasını oğlunun gözüne çarptı
Juventus formayı giyen Ronaldo, şampiyonluk kutlaması sırasında neredeyse oğlunu yaralıyordu. Ronaldo'nun elinden kayan kupa oğlunun gözüne çarptı.
Ronaldo şampiyonluk kupasını oğlunun gözüne çarptı
Serie A’da (İtalya 1’inci Futbol Ligi) üst üste 8’inci kez şampiyon olan Juventus, geçtiğimiz pazar günü oynanan Atalanta maçının ardından kupasını aldı.
Kupa töreninden sonra Cristiano Ronaldo’nun kupayla poz verirken yaşanan kazanın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.
Ronaldo’nun elinden kayan kupa, oğlunun gözüne çarptı. Kaynak: Ronaldo şampiyonluk kupasını tutamadı.
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PUAN DURUMU
FİKSTÜR
Sıra
TAKIM
O
P
1
Beşiktaş
34
79
2
Fenerbahçe
34
74
3
Torku Konyaspor
34
66
4
Medipol Başakşehir
34
59
5
Osmanlıspor FK
34
52
6
Galatasaray
34
51
7
Kasımpaşa
34
50
8
Akhisar Belediyespor
34
46
9
Antalyaspor
34
45
AYRINTILI PUAN DURUMU
34.HAFTA
SIVASSPOR
2 - 2
FENERBAHCE
TRABZONSPOR
0 - 6
KASIMPASA
GENCLERBIRLIGI
3 - 1
ESKISEHIRSPOR
OSMANLISPOR
1 - 0
AKHISAR BELEDIYESPOR
KONYASPOR
2 - 1
BESIKTAS
MERSIN IDMAN Y.
2 - 5
BURSASPOR
GAZIANTEPSPOR
2 - 0
ANTALYASPOR
BAŞAKŞEHİR
1 - 0
ÇAYKUR RİZESPOR
GALATASARAY
6 - 0
KAYSERISPOR
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