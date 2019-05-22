Samanyolu Haber /Spor / Ronaldo şampiyonluk kupasını oğlunun gözüne çarptı /22 Mayıs 2019 00:42

Ronaldo şampiyonluk kupasını oğlunun gözüne çarptı

Juventus formayı giyen Ronaldo, şampiyonluk kutlaması sırasında neredeyse oğlunu yaralıyordu. Ronaldo'nun elinden kayan kupa oğlunun gözüne çarptı.

Ronaldo şampiyonluk kupasını oğlunun gözüne çarptı

Serie A’da (İtalya 1’inci Futbol Ligi) üst üste 8’inci kez şampiyon olan Juventus, geçtiğimiz pazar günü oynanan Atalanta maçının ardından kupasını aldı.
Kupa töreninden sonra Cristiano Ronaldo’nun kupayla poz verirken yaşanan kazanın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. 

Ronaldo’nun elinden kayan kupa, oğlunun gözüne çarptı. Kaynak: Ronaldo şampiyonluk kupasını tutamadı. 
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Ronaldo şampiyonluk kupasını oğlunun gözüne çarptı

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