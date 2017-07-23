Römorkta 8 ceset bulundu, 17 kişinin durumu ağır!

Olay yerinde 17’si ağır 30 yaralının da bulunduğu ifade edildi. Polisin bir kişiden gelen ihbar üzerine harekete geçtiği ve olay yerinde 8 kişiyi ölü bulduğu belirtildi.





Polisin olayı ‘insan kaçakçılığı’ olarak değerlendirdiği öğrenildi. Polis Şefi William McManus ise olay yerine geldiklerinde römorkta 38 kişinin bulunduğunu ifade ederek, ihbar üzerine olay yerine gittiklerini belirtti. Olaya ilişkin araştırmanın sürdüğü belirtildi.





Emniyet yetkilileri kamyonun nereden geldiğini açıklamazken sürücünün gözaltına alındığını duyurdu.

Polis olayı insan kaçakçılığı vakası olarak değerlendiriyor.





San Antonio Emniyet Müdürü William McManus, olayın kamyonun yanından geçerken kendisinden su isteyen birini fark eden bir Walmart çalışanı tarafından polise bildirildiğini açıkladı.





Kamyondan çıkmayı başaran bazı kişilerin civardaki ormana kaçmış olabileceği değerlendiriliyor.





Yerel saatle gece yarısı fark edilen kamyonun içinde klima veya su olmadığı da açıklandı.





Emniyet Müdürü McManus yaşamını yitirenlerden ikisinin okul çağında çocuklar olduğunu da söyledi ve ekledi:







"Kamyondaki 38 kişinin de yaşamını yitirmemesi büyük bir şans."



