Romanya'nın en güçlü siyasi liderine 3.5 yıl hapis cezası

Sosyal Demokrat Parti’nin (PSD) lideri Liviu Dragnea, yolsuzluk, seçimlerde hile yapma ve görevini kötüye kullanmak suçlamalarıyla yargılandığı mahkeme tarafından 3 buçuk yıl hapse mahkum edildi. Mahkumiyet kararı sosyal demokrat hükümet açısından ağır bir darbe anlamına gelirken, ülkenin pek çok kentinde hükümet karşıtı gösterilerin gerçekleştirildi.





Dava duruşması sürerken hükümet binası önünde toplanan 5 bin kişi Dregnea’nın ve onun Sosyal Demokrat müttefiği Başbakan Viorica Dancila’nın istifasını talep etti.





GÖREVİNE DEVAM EDECEK





2017’nin başında Dragnea’nın koalisyon hükmetinin yolsuzluk karşıtı yasaları kaldırma girişimi ülkede büyük eylemler tetiklemişti.





Bükreş'te Romanya bayrağıyla protesto düzenleyen topluluktan hukukçu Maria Belizarie, Dragnea'nın 3 buçuk yıl hapse çarptırılmasını, ''Küçük bir zafer kazandık, yargıçlar giydikleri cüppe ve ettikleri yeminin hakkını verdi'' değerlendirmesini yaptı.





Öte yandan, Romanya’nın hukuk sistemine göre yasal süreç devam ettiği müddetçe Dregnea partisinin lideri ve sözcüsü olmaya devam edebilecek.