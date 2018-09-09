Samanyolu Haber /Gündem / Romanyalı Yazar kaçırılan öğretmenler için yazdı /09 Eylül 2018 14:18

Romanyalı Yazar kaçırılan öğretmenler için yazdı

Moldova’da Orizont okullarından 7 Türk öğretmenin kaçırılıp Türkiye’ye gönderilmesinden sonra hem ülke kamuoyundan hem de başka ülkelerden tepkiler gelmeye devam ediyor.

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Romanyalı çocuk kitapları yazarı ve gazeteci Petre Craciun, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda Moldova’dan sınırdışı edilen öğretmenleri konu edindi. Çok üzgün olduğunu söyleyen Craciun şu ifadeleri kullandı:

“Çok şaşkınım ve üzgünüm: Yıllardan bu yana, hatta bir kısmı 25 yılı bulmuş emekleriyle senin çocuğun için çalışıyorken, ait oldukları ülkelerinin fani siyasi yönetimi istedi diye sınır dışı edildiler. Canlarım, tarih hocası olarak şunu söylüyorum: Siyasi rejimler geçer gider, hiç yokmuşçasına kaybolur giderler. Senin ülkene mükemmel bir eğitim sistemi getiren insanlara karşı hataların, aşırılıkların ve kıymet bilmezliğin, yanağındaki ben gibi kalır, silinmez.”


 
Petre Craciun paylaşımı şöyle;


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