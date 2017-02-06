Samanyolu Haber /Dünya / Romanya'da hükümet geri adım attı, Yolsuzluk affından vazgeçti /06 Şubat 2017 00:51

Romanya'da hükümet geri adım attı, Yolsuzluk affından vazgeçti

Romanya’da hükümet geniş protesto gösterileri üzerine yolsuzluğa bulaşan siyasetçilerin yargılanmasını zorlaştıran kararnameden vazgeçti.

Romanya'da hükümet geri adım attı, Yolsuzluk affından vazgeçti

Romanya'da sosyalizmin çözülüşünden bu yana düzenlenen en geniş çaplı protesto gösterileri sonuç verdi. Sosyal liberal hükümet, çarşamba günü yürürlüğe giren ve yolsuzlukla mücadelede görevini kötüye kullanan siyasetçilerin soruşturulmasını zorlaştıran düzenlemeyi feshetti.

"Sokağın sesini duyduk” diyen Başbakan Sorin Grindeanu "Romanya'nın bölünmesini istemediğini” söyledi. Başbakan protestoların ortaya çıkmasında hükümetin iletişim eksikliğinin rol oynadığını vurgulayarak sorumluluğun Adalet Bakanı Florin Iordache'ye ait olduğunu söyledi. Adalet Bakanı'nın görevde kalıp kalmayacağı henüz bilinmiyor. Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ise hükümetin bu kararını övgüyle karşıladı.

Hükümetin çarşamba günü yürürlüğe soktuğu kararname görevi kötüye kullanmanın en az 200 bin ley (45 bin euro) tutarında zarara yol açması durumunda cezai soruşturma başlatılmasını öngörüyor. Düzenleme, Romanya Sosyal Demokrat Partisi Genel Başkanı Liviu Dragnea'ya getireceği yarar nedeniyle göstericilerin tepkisini çekmişti. Görevi kötüye kullanmaktan yargılanan Dragnea 100 bin leylik zarara sebep olmakla suçlanıyor. Liviu Dragnea daha önce de seçime hile karıştırma suçundan Nisan 2016'da ceza almış ve kendisine yasalar uyarınca bu yüzden hükümet kurma görevi verilmemişti.
Rumen medyasında çıkan haberlere göre dün ülke çapındaki gösterilere katılanların sayısı 300 bini geçti.
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