Samanyolu Haber /Gündem / Romen Gazetesi Erdoğan'ın vermek istediği reklamı bakın hangi sözlerle reddetmiş... /17 Temmuz 2017 13:17

Romen Gazetesi Erdoğan'ın vermek istediği reklamı bakın hangi sözlerle reddetmiş...

Romania Libera gazetesi, 15 Temmuz nedeniyle Türk büyükelçiliğinin vermek istediği reklam teklifini reddetti. Gazetenin yayın yönetmeni Sabin Orcan, Erdoğan rejimini boykot için bu kararı aldıklarını duyurdu.

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Erdoğan Rejimi, kurgulayıp oynadığı 15 Temmuz tiyatrosundan kendine daha çok güç devşirmek için, meş'um hadisenin yıldönümü vesilesiyle Romanya'daki gazete ve televizyonlarda çeşitli mülakatlar ve reklamlar yayınlattı. 

Ülkenin en köklü gazetesi Romania Libera, Türk büyükelçiliğinden gelen teklifi, 'diktatörün değirmenine su taşımamak için' reddetti. 

Gazetenin genel yayın yönetmeni Sabin Orcan, çarpıcı gerçeği facebook sayfasından duyurdu. 

Orcan, Türk büyükelçiliği tarafından 'Ankara'daki diktatörü göklere çıkaran' tam sayfalık bir reklam teklifi aldıklarını, 2-3 bin euroyu bulan bu reklamı, gazetedeki editör arkadaşlarıyla aldıkları ortak karar sonucu reddettiklerini kaydetti. Romen gazeteci, bu kararı ''Diktatör Erdoğan'ın diktasını boykot ediyoruz.'' sözleriyle açıkladı.

Türkiye'deki yüzlerce meslektaşının fantastik suçlamalarla demir parmaklıklar ardında olduğunu hatırlatan Romania Libera yayın yönetmeni, ''15 Temmuz demokrasinin ölüm yıldönümüdür.'' görüşünü dile getirdi.


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