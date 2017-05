Romanya, Türk elçinin yol açtığı pasaport skandalını konuşuyor!

Ünlü NBA oyuncusu Enes Kanter, Erdoğan rejimi tarafından Türk pasaportu iptal edildiği gerekçesiyle Bükreş Otopeni havalanından ülkeye giriş yaptırılmadı. Ünlü oyuncu, yaklaşık 4 saatlik bir beklemeden sonra Londra üzerinden ABD'ye dönüş yapmak zorunda kaldı.

Gümrük Polisi sözcüsü Fabian Badila, Enes Kanter’in pasaportunun Türk Büyükelçiliği tarafından iptali nedeniyle ülkeye sokulmadığını, ama gözaltına alma veya alıkonma durumu olmadığını, kendisinin yerel saatle 17.00’de Londra’ya uçtuğunu teyit etti.

Sosyal medyada yayınladığı video ile durumu aktaran Enes Kanter, Bükreş Havaalanı’nda iki Romen polisin kendisine refakat ettiğini ve pasaportunun iptal edildiği gerekçesiyle ülkeye giremediğini ifade etti.

Kanter, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada bugün New York’ta bir basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.

ROMEN TELEVİZYON VE GAZETELERİ OLAYA GENİŞ YER VERDİ





Romen medyası ünlü NBA oyuncusuna yapılan muameleyi “skandal” olarak duyurdu. Olay, devlet televizyonu TVR, Antena, PRO TV, RTV, Digi24 televizyonları başta ülkenin belli başlı televizyonlarında ilk gündem haberleri arasında yer aldı.





Mediafax Haber Ajansı haberi, “Ünlü NBA oyuncusu Enes Kanter, Türkiye’nin pasaportu iptal etmesi nedeniyle Romanya’ya giremedi” başlığı ile geniş şekilde abonelerine servis etti.





“Ünlü basketbolcu diğer AB ülkelerine serbest şekilde girerken, Romanya’ya neden giremiyor?” başlıklı habere yer veren Romania Libera gazetesi, “Romanya sınır kuralları neye göre uygulanıyor?” sorusuna yer vererek ünlü basketbolcunun Bükreş’te çeşitli sosyal ve sportiv aktivitelere katılmayı ve doğum gününü kutlamayı planladığını aktardı.





Romania Libera, birkaç ay önce yine Hizmet sempatizanı bir işadamanının pasaportuna da Türkiye’nin Bükreş Büyükelçiliğinin cadı avı girişimi ile Bükreş Henri Koanda Havcalanında el konulduğunu daha sonra pasaportun işadamına iade edildiğini aktardı.





Haber, The New York Times ve The Guardian başta olmak üzere uluslararası medyada da flaş olarak duyuruldu.





ROMANYA DIŞİŞLERİ BAKANI SKANDALI İTİRAF ETTİ





Enes Kanter’in Bükreş’e geleceğini haber alan Türk büyükelçi, Romen dışişlerine yazı yazdı. Diplomasinin sınırlarını zorlayan bu yazıyla Ertaş, pasaportun iptal edildiğini bildirdi. 'Madem stratejik partneriz; müsade etmeyin' dedi. Romanya, Enes Kanter'e ‘Romanya’ya girme de, nereye gidersen git’ dedi. Türk elçinin skandal talebini itiraf etti.







Enes Kanter, son iki ay içinde Asya, Avrupa, 7 ülke gezmiş; kimse bilememiş de tek Romanya mı fark etmiş? Romen medyası bu skandalın izini sürüyor.







Yıldız basketbolcu, bugün New York’ta basın toplantısı yapacak. Kendisi de takımı da, işin peşini bırakmayacak. Bakalım sonu nereye gidecek?







Romanya Dışişleri Bakanı Teodor Meleşcanu da skandalı itiraf etti: "Türkiye'nin kararına uyduk. Başka türlü davranamazdık."







(Romanyahaber.com)