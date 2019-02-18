Samanyolu Haber /Dünya / Romanya Meclisi'nde muhalif vekil: Çalmayı Erdoğan'dan öğrendiniz /18 Şubat 2019 11:41

Romanya Meclisi'nde muhalif vekil: Çalmayı Erdoğan'dan öğrendiniz

Romanya parlamentosunda muhalefet, hükümeti hırsızlıkta Erdoğan’ı örnek almakla suçladı.

Romanya Parlamentosu'ndan: Çalmayı Erdoğan'dan öğrendiniz

Tr724'den Necdet Çelik'in haberine göre Parlamentoda, 2019 bütçesinin görüşüldüğü cuma günkü oturumda, muhalefetteki Ulusal Liberal Parti (PNL) milletvekili Florin Roman, iktidar partili oturum başkanıyla atıştı. Hükümetin bütçede cimri davrandığını öne süren liberal vekil, iktidar ortağı partileri hırsızlıkla suçladı. Sözü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a getiren Roman sesini yükselterek şu ifadeleri kullandı: ‘’Değerli meslektaşlar, biliyorum ki, çalmayı Erdoğan’dan öğrendiniz. Ada bile çaldınız.’’

‘’BÖYLE AÇIKLAMALARI EVİNİZDE YAPIN’’

Muhalefet milletvekili Roman, oturum başkanı Florin İordache’nin müdahalesiyle sözlerinin devamını getiremedi. Roman’ın sözlerini kişisel suçlama olarak değerlendiren İordache şu uyarıyı yaptı: ‘’Siyasi beyan ve kişisel suçlamalara izin veremem. Hırsızlık yapıldığı veya yasaların çiğnendiğine dair beyanlarınızı temellendirin. Böyle açıklamaları evinizde yapın, parlamentoda değil.’’

Muhalefet milletvekilinin konuşma ısrarı sonucu değiştirmedi. Oturum başkanı sözü sıradaki parlamentere verdi.

GERGİNLİĞİN KAYNAĞI NE?

Bütçe görüşmelerinin perşembe günkü birleşiminde muhalefetteki liberal parti, çocuklara yapılan sosyal yardımı 18 eurodan 30 euroya yükselten bir teklif sundu. Kahve molasına çıkan iktidar partili vekillerin yokluğunda teklif, muhalefet partilerinin desteğiyle kabul edildi. Bütçeyi sıkı tutmaya çalışan iktidar kanadı, muhalefetin bu hamlesinden rahatsız oldu. Muhalefet kanadı ise, bu rahatsızlığı kullanarak iktidara yüklenmeyi tercih etti.
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