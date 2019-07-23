Alkışlar Romanya'nın altın çocuklarına...

İngiltere'de bu yıl 60'ıncı kez düzenlenen matematik olimpiyatlarına Bath şehri ev sahipliği yaptı. 4 gün süren yarışmalar sonunda 6 kişilik Romanya takımında her öğrenci madalya sevinci yaşadı.





Köstence Bilgisayar Lisesi (ICHC) öğrencisi Edis Memiş geçen yıl kazandığı bronz madalyayı bu kez altına çevirdi. Memiş aldığı puanla "mükemmel" kategorisine girdi ve dünyanın en başarılı 15 öğrencisi arasında yer aldı.





Memiş’in örnek başarısı, diğer takım arkadaşlarının kazandığı 2 altın ve 3 bronz madalya ile taçlandı.







OLİMPİYAT TAKIMININ BEL KEMİĞİ LUMİA OKULLARI





Tr724'ten Necdet Çelik'in haberine göre matematik olimpiyatlarında Romanya takımının bel kemiğini Lumina öğrencileri oluşturdu.





Kazanılan tek altın madalyaya ilave olarak Lumina okulu öğrencileri Sergiu Novac gümüş madalya, Andrei Marginean ve Nguyen Tran-Bach bronz madalya ile Romanya’nın tarihi başarısına katkı sağladı.





ROMANYA 17'NCİ SIRAYA YÜKSELDİ





60 yıl önce ev sahipliği yaparak ön ayak olduğu matematik olimpiyatlarında Romanya bu yıl gözle görülür bir ilerleme kaydetti.





Geçen yıl Cluj’da düzenlenen olimpiyatlarda 33'üncü sırada kalan Romanya, bu yıl genel klasmanda 17'nci oldu.





Yarışmada ABD ile Çin eşit puanla birinciliği paylaştı. İngiltere’nin ev sahipliği yaptığı bu yılki olimpiyatlarda 112 ülkeden 621 öğrenci ter döktü.

