Roman yazarı Doğan Akhanlı'dan Türkiye'deki tutuklulara mektup

İBRAHİM KARAYEĞEN - tr724.com





27 yıldır Almanya’da yaşayan roman yazarı ve araştırmacı Doğan Akhanlı, Türkiye’deki hapishanelerde haksız biçimde tutuklu bulunan aralarında gazetecilerin de olduğu onlarca isme mektup gönderdi.









Tutuklu ve hükümlülerin bir an önce ailelerine kavuşma temennisinde bulunan Akhanlı mektubunda, Berlin’deki bir aktiviteden söz ediyor. Çeşitli ülkelerden göç etmiş farklı inançlardan insanların her gün yarım saat bir araya gelip dua ettiğini belirten Akhanlı, kendisinin de bir mektupla bu etkinliğe katıldığını söylüyor.





Akhanlı’nın mektubu şöyle:





“Dün akşam Berlin’de, bir Protestan kilisesinde, örneği az görülen bir etkinliğe şahit oldum. Sözkonusu kilise, her gün saat 18:00’de, Türkiye’de ve diğer ülkelerde tutuklu ve hükümlü olanlar için bir ayin düzenliyor. Ayin yaklaşık yarım saat sürüyor. Katılanlar mum yakarak ya doğrudan belli tutukluların adını anarak, bir an önce ailelerine kavuşmaları için dua okuyorlar.





Dün akşamki ayinde çok çeşitli ülkelerden göç etmiş farklı inançtan insanlar vardı ve herkes kendi inanç ve dilinde dua okudu, bazıları da mum yakarak ayine katıldı. Ben gerçi dindar bir insan değilim ama, annem beş vakit namaz kılan, babamsa ibadetini Ramazan’da oruç tutarak ve bayram namazlarına katılarak yerine getiren, Köy Enstitüsü’nün ilk mezunlarından biri olan bir öğretmendi.





Ben de size mektup yazarak, kilisede dua eden insanlara kendi çapımda katılmak istedim. Hapishanelerde mektupların işlevini kendi deneyimlerinden bilen bir insanım. Yıllar oldu Türkiye’den ayrılalı. Yine de ana dilim olan Türkçe ve hatıralarım beni sürekli Türkiye ile ilgilenmeye teşvik ediyor.





Yakında ailenize ve sevdiklerinize kavuşmanızı ümit ediyorum. Umarım, mektupları kontrol eden memur beyler, insani bir ilişki ve temenniden başka bir anlam taşımayan, sizin tanımadığınız ve belki de hayat boyu karşılaşamayacağınız benim bu mektubumu size iletme inceliğini gösterirler.





Saygı ve selam ve geçmiş olsun dileklerimle.”





Doğan Akhanlı kimdir?





1957 yılında Artvin‘in Şavşat ilçesinde dünyaya gelen Doğan Akhanlı, 1991 yılından beri Almanya’da yaşıyor. Hakkında çıkarılan Kırmızı Bülten sebebiyle geçen yıl İspanya’da tutuklanan Akhanlı, kararın AKP rejimi tarafından alındığının anlaşılması üzerine serbest bırakılmıştı. Recherche International adlı kuruluşta araştırmacı ve yazar olarak çalışan Akhanlı’nın tarih ve hatırlama kültürü üzerine yaptığı projeler pek çok ödüle layık görüldü. Doğan Akhanlı’ya 2013 yılında ‘Pfarrer-Georg-Fritze’ İnsan Hakları Ödülü, 2015 yılında da Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Parlementosu ‘Adil İnsan’ ödülü verildi. Romanları, Kıyamet Günü Yargıçları (2007) ve Babasız Günler (2016) Almanca yayımlandı. Madonna’nın Son Hayali isimli eseri, eleştirmen ve yazarlar tarafından 2005 yılının en iyi 10 romanından biri olarak değerlendirildi.





Romanları:





Madonna’nın Son Hayali, Ankara, 2015

Fasıl, Telos, Telos, İstanbul, 2010

Babasız Günler, Turkuvaz, İstanbul, 2007

Kıyamet Günü Yargıçları, Belge, İstanbul, 1999

Gelincik Tarlası, Belge, İstanbul, 1999

Denizi Beklerken, Belge, İstanbul, 1998





Tiyatro eserleri (Almanca):

Annenin Sessizliği (2012)

Fasılistan (2013)

Kafka Ala Turca (2014)





Senaryo:

Sarı Saten (Almanca /Türkçe, 2009, Sonfilm)





Çeviriler:

Faile Dönüşüm, Erdal Şahin, Köln, 2013

Talat Paşa Davası, (Tutanaklar ve Yorumlar) İstanbul, 2000