Samanyolu Haber /Dünya / Roma kulübü Prens Selman'ı reddetti /16 Kasım 2018 20:14

Roma kulübü Prens Selman'ı reddetti

Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, Roma futbol kulübünü satın almaya çalıştığı, ancak kulübün sahibi tarafından bu talebin reddedildiği öğrenildi.

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İtalyan haber portalı La Repubblica'nın haberine göre AS Roma'nın sahibi James Pallotta, Suudi Arabistan veliaht prensi Mohammed bin Salman'ın kulübü alma girişimlerini reddetti.

Aynı haberin detayında, Pallotta'nın 1953'ten beri Lazio ile paylaştıkları Stadio Olimpico'dan ayrılmak ve kendilerine ait, ayrı bir stada çıkmak için kaynak bulma çalışmalarının da devam ettiği yazıldı.

Yeni bir stadyumun inşa edilmesiyle birlikte takımın değerinin de daha yukarı çıkartılacağı belirtildi.

Milli maç arasına girmeden önce Roma, İtalya Serie A'da lider Juventus'un 15 puan gerisinde, 6. sırada bulunuyordu.
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